Náhon v Babiččině údolí zase vede vodu na mlýn, dostane dubové prvky

V sobotu 24. března se už turistům otevřel barokní hospitál Kuks a Hrádek u Nechanic. Na Velký pátek 30. března se přidají zámky v Náchodě, Opočně a Ratibořicích. Památkáři věří, že znovu zaujmou kolem 300 tisíc návštěvníků jako loni.

Zámek v Ratibořicích bude přístupný na Velikonoce od pátku do pondělí od 10 do 15 hodin. Mlýn a Staré bělidlo se otevřou v pátek a sobotu od 10 do 15 hodin. Prohlídka mandlu bude v sobotu v 11 a 14 hodin.