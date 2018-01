Nádražní ulice v Turnově je od nového roku zpoplatněna

Dnem 2. ledna 2018 začala platit povinnost uhradit poplatek v parkovacích automatech za stání vozidel v Nádražní ulici. Jedná se o vymezený úsek, který je označen dopravním značením. Dva platební automaty jsou umístěny vždy na každé straně ulice od „Kudrnáčových hodin“ po vjezd do sídliště v ulici Kosmonautů včetně vjezdu k terminálu u budovy Drahstavu. Automaty byly do tohoto prostoru umístěny již na podzim roku 2017, avšak zprovoznění bylo podmíněno ukončenými pracemi na komunikacích.

Parkování je zpoplatněno od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hodin. Sazba poplatku činí do 1 hodiny státní 5 Kč a do 24 hodin státní 20 Kč. Platbu je možné uskutečnit hotově přímo v automatech nebo pomocí bezhotovostní platby. Podobně jako na dalších místech ve městě je možné parkovné uhradit SMS zprávou či speciální mobilní aplikací v chytrém telefonu. Parkování o víkendu je zdarma.

Zaplacení poplatku lze prokázat také roční parkovací kartou, kterou vydává odbor dopravy Městského úřadu Turnov. Poplatek za kartu pro tuto oblast činí 3.000 Kč.

Hlavním motivem tohoto opatření, které vyplývá z nařízení města č. 2/2017 je eliminovat celodenní parkování vozidel a umožnit nakupujícím zaparkovat poblíž obchodů. Kompletní přehled zpoplatněného parkování naleznete na webových stránkách města v sekci Parkování v Turnově.