Vylepšení prostoru před svitavským nádražím naráží na drážní sloup

Na důstojné vstupní bráně do města si chce radnice nechat záležet. Jednu vadu však mít bude. Tedy jestli se městu nepodaří dohodnout s Českými drahami na demolici poloprázdných a rozpadajících se skladů.

Ty teď sousedí s nádražními záchodky a oddělují koleje a ulici 5. května. Už při prvním pohledu je jasné, že pokud zůstanou stát, budou velkou kaňkou celé modernizace. Ze skladů odpadávají kusy střechy, bortí se zdi rampy, a to nejen do ulice, ale i do kolejí.

Svitavská radnice proto nad plán zařadila narychlo do rozpočtu tři miliony korun na výkup a demolici těchto skladů. Místo ruiny by mohlo vzniknout další potřebné parkoviště.

„Nejdříve jsme Českým drahám vzkázali, ať si sklady opraví. Řekly nám, že s opravou budov nepočítají, že v ní dojíždějí jenom sklady. Už dnes je budova poloprázdná. Nabídli nám ji za 1,6 milionu korun včetně pozemků sahajících až k železničnímu přejezdu,“ řekl místostarosta města Pavel Čížek k nabídce, na kterou by bylo město ochotno kývnout.

Demolicí by se uvolnily pozemky v bezprostřední blízkosti nádraží. „Máme tam navrženou další komunikaci s dalším parkovištěm. Ve druhé polovině roku by celá hala mohla jít k zemi ruku v ruce s modernizací druhé části nádraží,“ uvedl Čížek.

Sklady zmizí, ale zůstane sloup

Zdánlivě jednoduchá myšlenka má jedno zásadní ale. Uprostřed skladovací haly totiž stojí jeden ze sloupů trakčního vedení, které napájí elektrické lokomotivy na hlavním železničním koridoru. A s jeho manipulací už nechtějí mít Svitavy kvůli dalším finančním nákladům nic společného.

„Chceme od vlastníka doložit, že je okolí sloupu staticky zajištěno, abychom po odbourání podlah budovy nezjistili, že budeme muset dělat kompletní přeložku vedení včetně nového sloupu. Na to by mohly navazovat výluky či zpomalené jízdy vlaků, a to jsou náklady, které by musely jít za městem. A tomu se chceme vyhnout,“ uvedl místostarosta.

V nejbližších dnech se má proto sejít skupina složená ze zástupců města, provozovatele dráhy a majitele skladů, aby záhadu sloupu stojícího uprostřed skladů objasnila. Času je zatím poměrně dost.

Do konce července bude v první etapě uzavřena ulice 5. května od výpravní budovy po ulici Tovární.

Dělníci se tam pustili do zajištění svahu, který bude podepřen masivní opěrnou zdí, díky které se celý prostor před nádražím rozšíří. Zbude místo nejen na parkoviště, sjednocená autobusová stání po obou stranách ulice, ale i na lavičky, cyklopruh, bezbariérové chodníky, občerstvovací kiosek s pítkem, dobíjecí stanici, několik míst P+R a nové toalety.

Zda se s druhou etapou, která bude pokračovat v srpnu křižovatkou ulice Nádražní a 5. května, zahájí i demolice starých skladů, je tak zatím nejasné.