Ošuntělá nádraží se dočkají oprav díky dvoukolejce z Hradce do Týniště

V soutěži o nejkrásnější nádraží už bodovala Ostroměř či Trutnov, ale v kraji zůstává celá řada velmi zanedbaných stanic.

Tak třeba v Chlumci si už před 13 lety slibovali hory doly od projektu Českých drah nazvaného Živá nádraží. Oživili tehdy dva roky starý návrh na proměnu již tehdy nevyhovující stanice, ale stále marně čekají.

Sice to bude trvat ještě další tři roky, ale z plánu rekonstrukcí Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) vyplývá, že nejspíš v roce 2021 do oprav v Chlumci napumpuje 53 milionů korun.

„Já v to uvěřím teprv tehdy, až rekonstrukce začne. Kvůli neustálým slibům se ze mě totiž stal nevěřící Tomáš,“ konstatoval starosta Chlumce Miroslav Uchytil (KDU-ČSL).

SŽDC sice původně naznačila, že chlumecké opravy by mohly začít už letos, akci sice nakonec odložila, ale na druhou stranu o jedenáct milionů navýšila předpokládané výdaje.

„Termín zatím není známý, teprve zahájíme přípravu dokumentace pro územní řízení,“ uvedl Tomáš Johánek z tiskového oddělení SŽDC.

Dostane se na všechna nádraží v trase druhé koleje

Rovněž spíš tajnosti SŽDC dělá z velkých stavebních akcí, které se v příštích letech budou týkat nádraží Hradec Králové-Slezské Předměstí a Třebechovice pod Orebem.

„Momentálně jsme na počátku přípravy dokumentace pro územní řízení, zatím nelze přesně specifikovat, čeho se budou práce konkrétně týkat,“ uvedl Johánek.

MF DNES přesto zjistila, že nepůjde pouze o kosmetické úpravy zubožených stanic, ale spíš o historický mezník související se stavbou druhé koleje z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí. Zdvoukolejnění 18,6 kilometru dlouhého úseku bude stát kolem 3,8 miliardy korun, vše začne v roce 2022 a bude trvat tři roky.

Proměna čeká všechna nádraží zastávky v trase. A protože na druhou kolej nemusí čekat na hradeckém hlavním nádraží, s opravami se tu již začalo.

„Rekonstrukce proskleného zastřešení pokračuje a měla by být hotová v květnu. Náklady budou kolem 35 milionů korun,“ uvedl Johánek.

Stejně jako zastávka v Blešně a Petrovicích projde opravami i ta hradecká, projekt počítá rovněž s takzvanou územní rezervou pro zastávku v Nepasicích. Na cestě do Týniště je však po hlavním nádraží jako první na řadě Slezské Předměstí.

Nejenže se bude rekonstruovat celá budova stanice, ale přibude tu i zcela nové ostrovní nástupiště, kromě dvou hlavních kolejí se počítá s dvěma odstavnými a na ostrůvek povede bezbariérový vstup podchodem.

Třebechovice mají 13 podmínek

Ještě větší změny se chystají v Třebechovicích. Rekonstrukce chátrajícího nádraží je samozřejmostí, kromě toho se tu plánuje podchod, tři koleje a jedna odstavná. „Máme informace, že by vše mělo být hotovo v roce 2023. To je zatím vše, co víme,“ řekl třebechovický starosta Jiří Němec (nez.).

Ve městě to však kvůli dvoukolejce pořádně vře. Vedení dalo dokonce dohromady 13 podmínek, ze kterých zatím nehodlá slevit.

Kromě jiného žádá protihluková opatření v celém třebechovickém katastru, úpravu komunikací, podchod pro pěší a hlavně několik nadjezdů, které by nahradily současné přejezdy. Vznikla tu dokonce i petice, která požaduje vedení druhé koleje jižně.

Přestože stavba dvoukolejky z Hradce Králové do Týniště je teprve ve stádiu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), na veřejnost už se dostala řada informací.

Ví se například, že SŽDC rozhodla o zrychlení na 160 kilometrů v hodině z původně plánovaných 120 km/h, budování v ideálním případě naváže na stavbu druhé koleje z Opatovic a vše potrvá asi 36 měsíců. Finanční i časovou úsporu by sice přinesla několikaměsíční uzavírka trati, o tom se však zatím nerozhodlo.