Nadjezd v Otrokovicích byl v ještě horším stavu, otevřen bude později

Byl nejvyšší čas, že se nadjezd v Otrokovicích začal letos opravovat. Nejen že z něj opadávala omítka, ale i části jeho konstrukcí byly ve špatném stavu.

Stavbaři se pustili v únoru do práce s tím, že nadjezd v půlce září částečně otevřou. Jenže postupem času začali zjišťovat, že je tento termín nereálný.

„Objevili jsme více problémů, než jsme očekávali. V průběhu rekonstrukce jsme kvůli tomu museli upravovat technologické postupy,“ popsal hlavní stavbyvedoucí Bohdan Petura.

Protáhly se už práce na samotné diagnostice, při níž stavbaři zjišťovali skutečný stav mostu. Technických potíží bylo nakonec více. A ani přesto, že dělníci kromě tří volných víkendů pořád pilně pracovali, nepodařilo se jim dodržet původně plánovaný termín.

Nadjezd, jehož uzavření působí v Otrokovicích značné dopravní potíže, se proto otevře později. Otázka zní: o kolik týdnů, případně měsíců.

„Přislíbili jsme původně, že bychom provoz na nadjezd pustili 15. září. V současné době si ale vyřizujeme prodloužení jeho uzavírky do 8. listopadu, což by měl být nejzazší termín. Může to být i dříve, ale bude záležet také na počasí,“ podotkl Petura.

MHD tudy zatím neprojede

Pro obyvatele Baťova to znamená, že musí dál jezdit po objízdných trasách kolem Štěrkoviště nebo pneumatikárny Continental Barum. Tady se však v dopravních špičkách tvoří často kolony ve směru ke křižovatce v Kvítkovicích, která nápor aut nezvládá pojmout.

„Pro nikoho to není příjemné. Začal školní rok a doprava je na cestách výrazně hustší,“ posteskla si starostka Hana Večerková.

„Předpokládali jsme, že bude od poloviny září po nadjezdu jezdit alespoň městská hromadná doprava. Stavební dozor ani projektant to ale nepovolí z bezpečnostních důvodů. Oprava musí být nejdříve hotová,“ doplnila.

Stavební firma původně očekávala, že se po mostě bude dát jezdit v září a dokončující práce budou současně pokračovat. Teď je situace jiná. Nikdo nedokáže říci, kdy se nadjezd opět otevře. Jeho oprava stoji přes 130 milionů korun, z nichž většinu zaplatí stát.

Obyvatelé sousední obytné čtvrti Baťov navíc upozorňují i na to, že během půl roku kamiony a auta poškodí cesty na objížďkách, které pak budou také potřebovat rekonstrukci.

Oprava omezuje také provoz na kolejích, nadjezd totiž vede nad železničním rychlostním koridorem Přerov–Břeclav, na kterém musejí bývat opakovaně výluky.

Město chce proměnu křižovatky na výpadovce do Tlumačova

A to nebude ještě zdaleka všechno v této lokalitě: město by chtělo, aby se opravila křižovatka na hlavní výpadovce z Otrokovic na Tlumačov, na niž se nadjezd napojuje. Je nepřehledná, a proto i nebezpečná.

Ačkoliv zatím není zřejmé, jak budou práce probíhat, nedá se vyloučit, že bude muset být na nějaký čas úplně uzavřena. A tím pádem by to samé platilo i pro hlavní silnici, po které jezdí tisíce řidičů.

„O opravě křižovatky se mluví několik let. Rádi se na ní budeme podílet. Město ale musí přijít se studií, která řekne, že nové řešení bude přehlednější a bezpečnější,“ reagoval před nedávnem šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek. Podle něho příprava zabere déle než rok.

Chudárek si navíc myslí, že by bylo lepší, kdyby rekonstrukce začala až poté, co silničáři dokončí druhou půlku dálničního obchvatu Otrokovic, což by mělo nastat na konci roku 2021.

Náklady na přestavbu křižovatky by platil především stát, částečně by se na nich asi podílelo i město.