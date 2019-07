První kraj v Česku se pustil do systémové podpory nadaných dětí

„Někdy jsou proti testům nejen žáci, ale i rodiče“ Jednou ze škol, která s Centrem pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) již delší dobu spolupracuje, je novojičínské gymnázium. Zástupce ředitele Patrik Kočí popisuje, jak taková práce s nadanými vypadá v praxi.

„Nejprve je třeba žáky takzvaně nominovat. Vedoucí centra například pravidelně navštěvuje výuku, sleduje žáky, jak reagují na zadání, jakým způsobem řeší úkoly, jak uvažují. Na základě toho vybere ty, které považuje za nadějné, a dále s nimi komunikuje. Motivuje je zejména k tomu, aby si nechali v pedagogickopsychologické poradně udělat test, který by jejich nadání potvrdil,“ líčí Kočí. Právě potvrzení o talentu je důležitým dokumentem, který pak škole umožňuje další práci se studentem. „Na jeho základě je pak možné pro žáka vytvořit individuální vzdělávací plán, díky kterému se může věnovat tomu, co jej zajímá, a nemusí ztrácet čas dalšími předměty. U těch stačí jednou za čas přezkoušení, které takový student bez problémů zvládá. Legislativa umožňuje i to, aby se nadaný žák podílel na výzkumu v laboratořích na vysoké škole, a to dokonce dva dny z pěti,“ vysvětluje Kočí. Problémem je podle něj skutečnost, že ne všichni žáci si nechají test udělat. „Někdy jsou proti i rodiče, které je těžké přesvědčit, že dítě je výjimečné a že to má smysl,“ říká Kočí. Komplikací je i nedostatečná síť pedagogicko-psychologických poraden. „Kvůli tomu je velmi dlouhá čekací doba, někdy i čtyři měsíce,“ dodává.