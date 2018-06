Nacista K. H. Frank žil v Liberci ve vile, židovské majitele popravili

Rosenbachova vila

Vila symbolizuje v Liberci moderní meziválečnou architekturu. Objevují se na ní zřejmé funkcionalistické prvky. Navzdory poválečným úpravám zůstala její základní podoba zachována. Což se týká i vnitřku budovy a zahrady. Jak uvádí Národní památkový ústav, původní vzhled Rosenbachovy vily narušila výměna dřevěných oken za plastová a nahrazení kovového madla na vstupu do vily madlem dřevěným. Budovu tvoří dva kvádry, jeden z nich má valbovou střechu. V mezipatře nad kuchyní vymyslel architekt sluneční terasu. Do přízemí umístil obytnou halu s krbem. Odtud chodili Rosenbachovi do pánského pokoje a jídelny s úzkou terasou. Ve vile nechyběla šatna, toaleta a kuchyně se spíží. Z kuchyně do jídelny vcházela rodina vestavěnou kuchyňskou linkou. Ze šatny vedla chodba do pokoje rodičů, jejich synů, dcery a do společné koupelny. Poté, co Rosenbachovu vilu zabrali nacisté, pustili se do změn na základě návrhu Bruno Pietsche. Úpravy se týkaly suterénu. U vily vyrostl zahradní domek s garáží a ve sklepě přibyla koupelna.