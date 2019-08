Falešní vymahači dluhů vybrali na zálohách od důvěřivců více než milion

Tři muži a žena se podle policie dopouštěli trestné činnosti už od poloviny roku 2017. Postupovali většinou podle shodného scénáře.

Podvodníci oslovovali věřitele i pod skrytou identitou s tím, že vymůžou pohledávky, nebo je odkoupí. Už když poškozené kontaktovali telefonem, nabízeli vymáhání pohledávek jménem skutečného podnikatele. Poté uzavřeli se zájemci smlouvu nebo si od nich nechali potvrdit plnou moc.

Podle vyšetřovatelů pak poškození posílali zálohy na určený bankovní účet. Přitom je pachatelé ujišťovali, že se na vymáhání dluhů pracuje.

Skupina tlačila lidi smyšlenými argumenty k tomu, aby posílali další a další zálohy. Pro vylákání částek používali podvodníci i bankovní účty svých nezletilých dětí.



„K faktickému vymáhání pohledávek nikdy nedošlo. Ve chvíli, kdy chtěli ‚smluvně zavázaní‘ klienti od smlouvy odstoupit a chtěli zpět zaplacené zálohy, dozvěděli se, že je již pozdě, protože vypršela lhůta pro jejich vrácení. Peníze od poškozených pachatelé využili pro vlastní potřebu,“ uvedla mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková.

Podle kriminalistů se podvodníci o vymáhání dluhů ani nepokusili, klienty uvedli v omyl a obohatili se na nich. Někdy je připravili o tisíce, jindy o desítky tisíc korun. Nejvyšší částka, kterou jeden z poškozených vydal, činila 142 tisíc korun. Celkem podvodníci způsobili škodu přesahující jeden milion korun.

„Pachatelé si počínali fundovaně, jejich znalosti v oblasti vymáhání pohledávek byly velké,“ podotkla Vlčková.

Vyšetřovatel v úterý obvinil čtveřici z podvodu. Třem mužům ve věku 36, 44 a 31 let hrozí až pět let vězení. Pětadvacetileté ženě, která způsobila značnou škodu, hrozí až osm let.

Trestní minulost má celá čtveřice. Jeden z mužů je nyní ve vězení. U ženy a čtyřiačtyřicetiletého muže bude soud rozhodovat o návrhu na vzetí do vazby, aby nemohli pokračovat v trestné činnosti.



Na rozkrytí případu spolupracovali kriminalisté z Náchoda a z krajského ředitelství v Hradci Králové. Spis už čítá téměř tři tisíce stran. Podobnými podvody se vyšetřovatelé zabývali už v minulých letech.