Z ulic u nemocnice v Náchodě bude parkoviště, místní protestují peticí

Od června se pacienti, návštěvy i zaměstnanci Oblastní nemocnice v Náchodě potýkají s každodenním rébusem, kde odstaví auto. Přímo uvnitř areálu, kde se po příští dva roky za plného provozu bude stavět nová budova, zabrali stavaři téměř 150 míst k parkování. Auta se přesunula do okolních úzkých ulic s rodinnými domy ve vilové čtvrti.



Když lidé nemohou hned najít místo, krouží s auty po okolí. Občas někdo nechá auto ve výjezdu, v zákazu zastavení, na chodníku či křižovatce.

Pohybuje se tu dost pěších, kteří obcházejí špitál Nemocniční ulicí k nově zřízeným vchodům, kde také projíždějí četné sanity, dodavatelé i řidiči doprovázející málo pohyblivé pacienty. I když tu vede chodník, senioři nebo třeba muž o berlích k němu ani nepřejdou a chodí mezi auty.

„Bohužel v projektu na novou nemocnici se škrtalo kvůli úsporám, a tak projektanti vymysleli, že náhradní parkovací místa vzniknou v našich ulicích,“ říká za petiční výbor Jan Kašpar z Orlické ulice.

„Nám jako obyvatelům Náchoda se to nelíbilo, sami tady parkujeme a někdy se ani nedostaneme k domu. Pohybují se tu naše děti. Když jdou do školy, musí si dávat sakra pozor. Jsou tu i dvě velké mateřské školky. Doprava strašně narostla. Proto jsme podali petici, abychom to změnili. Kdo připravoval stavbu, hodně si ulehčil práci s řešením náhradních parkovišť, když všechno navedl do hustě zabydlené části města s rodinnými domy,“ uvádí.

Pro pacienty v autech má Jan Kašpar pochopení, ani se nediví, že třeba senioři nechtějí platit nově zavedené parkovné v areálu, když mají výdaje s léky. Placená místa teď podle něj nebývají plně obsazená, asi třetina zůstává prázdná. Tvrdí, že by kraj a nemocnice měly najít další parkovací místa pro personál ještě někde uvnitř. Špitál přitom zabral pro zaměstnance už část parkoviště v místě bývalého sirotčince asi pro 30 aut i další plochu pod silnicí s 85 místy.

Šipky, tabulky, poutače

„Starosta nám přislíbil, že až město dokončí náhradní odstavné plochy, parkovací stání v našich ulicích se zruší. My také navrhujeme chodník od transfuzní stanice k bočnímu vchodu do nemocnice, kde se chodci motají dnes a denně v silnici. Snad se situace s novými parkovišti vyřeší už o prázdninách a chodník bude do zimy,“ doufá Kašpar.

Kde lze parkovat přímo v nemocnici parkoviště pro asi 50 aut u hlavního vjezdu do areálu - ve všední dny od 6 do 15.30 hodin se platí, prvních 15 minut je zdarma, poplatek při vjezdu je 30 Kč, maximálně 4 hodiny stání vyjdou na 60 Kč; dárci krve ani řidiči, kteří jen vysadí pacienta, platit nemusí mimo nemocnici

- ve všední dny od 6 do 15.30 hodin se platí, prvních 15 minut je zdarma, poplatek při vjezdu je 30 Kč, maximálně 4 hodiny stání vyjdou na 60 Kč; dárci krve ani řidiči, kteří jen vysadí pacienta, platit nemusí mimo nemocnici v ulicích Purkyňově, Nemocniční, Smetanově, Zborovské, Orlické, Praizlerově a dalších je asi 50 míst označeno žlutou barvou

a dalších je asi 50 míst označeno žlutou barvou v ulici Na Hamrech za halou „Plechovka“ vznikla nová odstavná plocha pro 20 až 23 aut

vznikla nová odstavná plocha pro 20 až 23 aut v Bartoňově ulici nad Základní školou Masarykova vznikne 78 míst

nad Základní školou Masarykova vznikne 78 míst Nemocniční ulici bude 15 míst.

K petici se přihlásilo asi sedmdesát lidí z osmi ulic kolem nemocnice.

„Kdybych o petici věděl, podepsal bych také. Náchoďáci si s parkováním poradí, horší je to pro lidi, kteří jezdí do nemocnice z okolních měst a vesnic. Kdybych to měl na starosti já, namaloval bych plánky, které by rozdával třeba výběrčí parkovného u budky v nemocnici. Také by všude na ulicích měly být patřičné šipky, tabulky, poutače,“ míní Luboš Pinkava ze Smetanovy ulice.

Kraj, pod nějž nemocnice spadá, ještě před třemi lety zvažoval, že by bylo lepší postavit parkovací dům dřív než novou nemocnici, ale sešlo z toho. Náchodská radnice se teď obrátila na kraj, aby přidal peníze aspoň na odstavné plochy. Vznikne 115 parkovacích míst v okolí, město to bude stát odhadem do 3,6 milionu korun.

Linka mezi nádražím a nemocnicí

Od minulého týdne slouží plocha pro víc než dvacet aut za halou zvanou Plechovka za řekou, další parkování přibude natrvalo i v Nemocniční ulici. Skoro osmdesát míst se plánuje mezi areály obou nemocnic nejméně na dobu stavby.

„Krajští radní projednali situaci na své poradě a jsou připraveni městu Náchod krýt vícenáklady se zřízením záchytných odstavných ploch,“ říká náměstek hejtmana pro zdravotnictví a náchodský zastupitel Aleš Cabicar (TOP 09).



Strážníci zaznamenali na 35 přestupků. Zatím vše řeší domluvou, jednou dali botičku. Pokuty uložili za opakované přestupky, třeba za stání v zákazu nebo blokování vjezdu.Podle starosty se parkování v okolí nemocnice vrátí do původní podoby, jakmile město dokončí náhradní plochy.

„Budeme pak moci omezit parkování v ulicích Nemocniční, Smetanově, Purkyňově, Zborovské, Orlické, Praizlerově, Svolinského a Alšově pouze pro jejich obyvatele“, říká starosta Jan Birke (ČSSD).

Město také připravuje autobusovou linku mezi nádražím, centrem, sídlišti a nemocnicí. Ta se rozjede zřejmě začátkem září, je totiž potřeba pro zastávku u špitálu vybudovat záliv.