Náborové příspěvky nemocnicím pomáhají, přesto stále chybí lékaři i sestry

Vyhráno však není. Ani příspěvky ve výši až 400 tisíc korun pro lékaře nebo 150 tisíc pro sestry a další zdravotnický personál mnohdy nestačí.

„Chybí nám zhruba desítka lékařů nejrůznějších atestací, zejména pak anesteziologové,“ uvedl mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Vladislav Podracký.

To, že chybí zrovna anesteziologové, ale není překvapením. „Ti chybí v celé republice, nedostatek je jich i v sousedním Německu,“ dodal.

V obou nemocnicích KKN (Karlovy Vary a Cheb) navíc chybí zdravotní sestry. V současné době by jich bylo potřeba zhruba devadesát.

A podobné problémy musí řešit i nemocnice společnosti Nemos (Sokolov a Ostrov). O náborový příspěvek si tam zažádalo jedenáct lékařů a 21 sester. Ani tak to ale nestačí. Nemocnice stále poptávají zhruba čtrnáct lékařů a zdravotní sestry.

Zdravotníci se nechtějí vázat

Ne každý z lékařů má o náborový příspěvek zájem. Nechce se totiž zavazovat. Lékaři mají nárok na náborový příspěvek až 400 tisíc korun při normálním pracovním úvazku, v pracovním poměru musí ale zůstat minimálně tři roky. Pokud mají nižší pracovní úvazek, tak se jim peníze poměrově krátí. Vyplácí se pak ve dvou částech. Nejprve jednorázově 300 tisíc korun, ve druhém roce pak zbytek.

Podobně je to u sester, radiologických asistentů a dalšího zdravotnického personálu. Nárok mají na náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, který se vyplácí ve dvou termínech a krátí se při případném kratším úvazku. V pracovním poměru musí zůstat rovněž tři roky.

Karlovarský kraj už v minulosti náborový příspěvek lékařům vyplácel. Určen byl pro ty, kteří pracovali na interních odděleních nemocnic, kde byla tehdy kritická personální situace. Nyní se příspěvky vztahují na nově přijímané zdravotníky všech oddělení nemocnic po celém kraji, pokud splní potřebné podmínky. Zastupitelé ale budou rozhodovat o další úpravě.

„Pravidla jsme nastavili tak, aby nezpůsobovala přecházení zdravotníků z jedné nemocnice do druhé. Kdo chce čerpat náborový příspěvek, nesmí pracovat šest měsíců před prvním květnem 2018 v jiné nemocnici na území regionu, na záchrance či v Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče v Nejdku,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

Náborové příspěvky budou na prioritní oddělení

Náborový příspěvek podle něj už celkem získalo jedenáct lékařů, osmnáct sester a pět nelékařských pracovníků. Pokud jde o rozdělení po jednotlivých nemocnicích, nejvíce příspěvků obdrželi lidé z karlovarské nemocnice (25), pro chebskou se jednalo o šest pracovníků, v Sokolově o dva a v Ostrově o jednoho.

„Na stole nám leží dalších 54 žádostí, z toho je 14 doktorů, 34 sester a 6 nelékařů,“ poznamenal Bureš.

Vzhledem k tomu, že nábory byly úspěšné a personální situaci se daří zlepšovat, chce kraj změnit dotační pravidla.

„Dotační titul by se měl vztahovat na oddělení, která jsou vyhodnocená jako prioritní,“ upozornil Bureš. Zastupitelé o tom mají rozhodovat už ve čtvrtek.

Jako prioritní přitom označil karlovarské oddělení ARO, chebskou chirurgii, internu, ARO a gynekologii, sokolovské ARO, internu a urologii. V Ostrově pak psychiatrii a následnou péči.

Nemocnice pořádají pro zájemce exkurze

Situaci chce kraj neustále vyhodnocovat. „Budeme hodnotit, jak se daří oddělení nemocnic stabilizovat, a v budoucnu se zaměříme především na ta, kde lékaři budou stále chybět,“ vysvětlila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Kraj nepodporuje pouze lékaře v nemocnicích. Šanci získat finanční prostředky mají také obce, které chtějí pomoci svým praktickým doktorům s vybavením venkovských ordinací novými informačními technologiemi spojenými s eRecepty. Dotační titul má pomoci například v situacích, kdy lékař dojíždí do několika obcí najednou a musel by v každé z nich investovat do vybavení, které je potřebné pro vydávání eReceptů.

„Celkem jsme z rozpočtu Karlovarského kraje vyčlenili na tyto účely pro letošní rok 500 tisíc korun a prozatím evidujeme pouze jednu žádost o dotaci,“ dodal radní Bureš. O peníze mohou žádat obce do tří tisíc obyvatel a získat mohou příspěvek ve výši 35 tisíc korun.

O příchody nových pracovníků se snaží i nemocnice. Hledají je třeba pomocí sociálních sítí nebo pořádáním exkurzí.

Právě při takové akci projevily přání stát se zdravotními sestrami dvě žačky deváté třídy, které navštívily ostrovskou nemocnici. Obě mají v úmyslu přihlásit se na střední zdravotnickou školu. V Ostrově by chtěly absolvovat praxi a chodit sem třeba i pomáhat o víkendech. Zdejší hlavní sestra Lenka Dlouhá takové brigádníky vítá. „Podobné praxe tu fungují několik let,“ uvedla.