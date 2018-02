Státní policii při náboru pomáhá tučný příspěvek ve výši 75 tisíc korun

Celkem 1 309 policistů by podle plánu mělo sloužit u státní policie v Pardubickém kraji. Na počátku ledna letošního roku jich chybělo celkem dvanáct. Ovšem to zdaleka není tragické číslo. Většina krajů je na tom hůře.

O práci u státní policie je totiž v regionu docela zájem. Jen v minulém roce se do výběrového řízení k policii v kraji přihlásilo celkem 197 lidí. Zřejmě za to může i poměrně vysoký náborový příspěvek. Nakonec jich v testech uspělo jen 32.

„Po uplynutí šesti měsíců zkušební doby může policista požádat o vyplacení náborového příspěvku. Náborový příspěvek v našem kraji je 75 tisíc,“ sdělila mluvčí Policie ČR v Pardubicích Eva Maturová.

Přijímací řízení je stejné pro muže i ženy, kteří se přihlásí. „Zájem se liší, někdy převažují muži, jindy nás kontaktují ženy. Kola přijímacího řízení jsou tři, musí splnit psychologické testy, testy tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídky,“ dodala Eva Maturová.

V Pardubickém kraji je tak stav policistů téměř plný. V jiných regionech je ale situace odlišná.

Například v Moravskoslezském kraji chybělo počátkem tohoto roku přibližně sto lidí. Tamní krajské ředitelství by stav rádo doplnilo do roku 2020.



„Všechny nové policisty směřujeme do běžného a přímého výkonu služby, to znamená na dopravní policii, na obvodní oddělení, na oddělení hlídkové služby, popřípadě na speciální pořádkovou jednotku. To znamená, jsou to mladí lidé v uniformách, které přímo uvidí veřejnost na ulicích,“ uvedl ředitel Policie ČR v Ostravě Tomáš Kužel.

O práci strážníků je větší zájem

Nábor nových lidí stále pořádá i pardubická městská policie. „Městská policie plánuje navýšit počty strážníků. V poslední době evidujeme zvýšený zájem uchazečů o práci u nás,“ uvedli mluvčí strážníků webu městské policie.

Předpoklady, které by měl zájemce o práci strážníka splňovat, jsou věk nad 21 let, bezúhonnost, spolehlivost, dobrý zdravotní stav a maturitní vysvědčení. Uchazeči musejí nejprve vyplnit dotazník, v případě zájmu ze strany městské policie pak absolvují prověrku fyzické zdatnosti. V návaznosti na prověrky projdou informativním pohovorem před výběrovou komisí. Komise vybere uchazeče, které vyzve k psychologickým testům.

„Pakliže bude uchazeč na základě výše splněných kritérií přijat, musí potom absolvovat přípravu na povolání strážníka během sedmitýdenního studia ve školicím středisku pro strážníky v Mělníku. Toto studium je zakončeno zkouškou, na jejím konci uchazeč získá osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů,“ řekla Lucie Klementová z preventivní a informační služby Městské policie Pardubice.

Následuje zkouška k získání zbrojního průkazu skupiny D pro výkon zaměstnání. Uchazeči se po přijetí k policii stávají zaměstnanci města.

Největší problém napříč regiony je při shánění nových strážníků nástupní plat. Je totiž tabulkový, tedy daný nařízením vlády, a pro nováčky bez praxe, třeba čerstvé absolventy škol, dělá zhruba 12 až 13 tisíc korun hrubého.