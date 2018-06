Místní prý proti mouchám dělají, co mohou. Většinou ale marně: „O mucholapkách to už ani není… Spíše sítě do oken a na dveře a hlavně nechodit ven jíst a grilovat. Nikde ale odvolání nemáme. Lidé už podávají různé stížnosti, byla tam veterinární správa, životní prostředí, ale nikdo nic neshledá…“, upřesňuje Karel Starý.

Většina lidí z regionu včetně starosty Zhoře si myslí, že za vším je vyvážení drůbežího hnoje z drůbežárny ve Velkém Malahově. Majitel ale vinu odmítá.