Na skok mezi amazonskými Indiány a Velikonoce v Ekocentru

Vyprávění o tom, jak se do pralesa letí, jak se fouká do foukačky, jak se dělá kuráre anebo o tom, jak rychle umí běhat ekvádorské prase nebude možná encyklopedicky poučné, za to legrace to určitě bude.

A hned den poté, tedy v neděli 1. 4. 2018 od 10:00 do 15:00 v Ekocentru Oldřichov v Hájích budeme oslavovat Velikonoce. Vydáte se na poznání probouzející se přírody. Těšit se můžete na exkurzi k migračním bariérám, svezení na koni, tvořivé dílny a jarmark regionálních výrobců a prodejců, mimo jiné nás navštíví i občanské sdružení TULIPAN. Nejen děti se mohou těšit na malování kraslic voskem, plstění vlněných ozdob, malování perníčků nebo třeba pletení pomlázky. Při hezkém počasí bude ohýnek a opečeme první letošní buřtíky nebo klobásky. Těšit se můžete i na tradiční velikonoční občerstvení.