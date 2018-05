Na pardubickém závodišti by se mohlo i bruslit

Provozovat by jej měla společnost Dostihový spolek, která usiluje o co největší využití pardubického závodiště a ve vybudování zimního ledového parku vidí příležitost, jak přilákat obyvatele Pardubic i v zimě. Zimním sportům ostatně slouží v případě příznivých klimatických podmínek závodiště již nyní, v areálu je, pokud to sněhové podmínky dovolují, upravován běžkařský okruh pro lyžaře.

„Říkáme si město hokeje, ale skutečnost je taková, že dvě ledové plochy, které máme, pro tak velké město nestačí. Otevřená ledová plocha, která by fungovala od prosince do února, by měla prioritně sloužit veřejnosti, ale mohly by se tu konat i amatérské hokejové zápasy, případně komerční akce,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát. „Bude to návrat k bruslení pod otevřeným nebem, navíc v atraktivním prostředí pardubického závodiště. Přidanou hodnotou je možnost bezproblémového parkování a zázemí, které by mělo být v přízemí tribuny D,“ dodal.

Kluziště by mělo být otevřeno podle klimatických podmínek tři měsíce v roce, 13 hodin denně. Náklady na pořízení ledové plochy, včetně mrazícího zařízení a související investice například do osvětlení, úpravy terénu před tribunou D a podobně, byly odhadnuty na více než 10 milionů korun, každoroční provoz pak na zhruba dva miliony. Část provozních nákladů by se měla vrátit na vstupném a krátkodobých pronájmech ledové plochy, podstatná část ale půjde k tíži města, které v současné době jedná o dotační podpoře s Pardubickým krajem.

„Paralelu vidím ve sportovním parku, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci Pardubic užít sport. I tento projekt je třeba vnímat jako investici do zdraví našich obyvatel a do sportovního vyžití mládeže. Ve městě s takovou hokejovou tradicí, jakou mají Pardubice, by přece mělo umět bruslit každé zdravé dítě,“ dodal primátor Charvát.

Zimní ledový park má provozovat dostihové závodiště, které se bude starat rovněž o údržbu ledové plochy, zázemí pro bruslaře a podobně. „V listopadu bychom se věnovali přípravě ledové plochy a celého zázemí, od března bychom začali s demontáží a přípravou závodiště na dostihovou sezonu. Počátkem května už musí být vše připraveno na první dostihy,“ přiblížil harmonogram ředitel dostihového závodiště Martin Korba s tím, že projekt konvenuje s jeho cílem otevřít areál více dětem a mládeži, tedy potenciálním fanouškům dostihového sportu.

Projekt otevřeného kluziště je na samém počátku. Vedení města zatím ví, kde by kluziště mohlo být a odhad toho, kolik by jeho pořízení a provoz stálo. Realizace a financování bude závislé i na názoru městského zastupitelstva.