Na pálení Čarodějnic můžete Na Luka přivážet větve

Přivážení materiálu bude probíhat do 29. 4. 2018 do 17:00 hodin. Materiál je možné přivézt pouze v sobotu od 9:00 do 18:00 a v neděli od 9:00 do 17:00. V tento čas bude na místě vždy přítomen zástupce Sboru dobrovolných hasičů Turnov, který bude kontrolovat jaký materiál a kam odkládáte.

Mimo tento určený čas je zde zakázáno odkládat jakýkoliv materiál. Pokud by sem někdo odložil materiál mimo stanovenou dobu, může být takové jednání klasifikováno jako odkládání odpadů mimo vyhrazená místa. Za toto porušení zákona o přestupcích lze uložit pokutu do 50.000 Kč. Prostor bude trvale monitorován Městskou policií Turnov.

V případě potřeby se obracejte na pořadatele akce - Sbor dobrovolných hasičů Turnov:

pan Richtr – 731 030 553

pan Hejna – 604 176 925