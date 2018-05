Na opavský sběrný dvůr nově i v sobotu odpoledne

9:48

Technické služby Opava (TSO) na základě podnětů občanů navrhly změnit sobotní pracovní dobu jednoho z opavských sběrných dvorů, a to na ulici Přemyslovců. Od 2. června zde bude zrušena provozní doba dopolední, otevřeno bude naopak odpoledne, a to od 13 do 16 hodin.