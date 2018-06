Na náměstí v Novém Jičíně si mohou cyklisté nabít elektrokola

„Dnešním trendem je rychlá, úsporná a ekologická přeprava, a tu nabízejí elektrokola. Mezi lidmi jsou stále oblíbenější a v ulicích jsou vidět stále častěji. S tím souvisí i potřeba mít možnost si kolo někde nabít. Občané, kteří přijedou do centra na úřady nebo turisté na výletě, mohou kola zaparkovat v nabíjecím stojanu. Masarykovo náměstí je monitorováno kamerovým systémem napojeným na městskou policii, a tak věříme, že nedojde ke zničení zařízení vandaly,“ řekl místostarosta Nového Jičína a zároveň dárce nabíjecího stojanu Pavel Rozbroj.

Současně se ve stojanu mohou nabíjet čtyři elektrokola. Radnice zvažuje, že by v příštím roce zakoupila elektrokola, která by si veřejnost mohla půjčovat k výletům a projížďkám. „Kola by byla k dispozici v návštěvnickém centru,“ doplnil Rozbroj.