Na kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji míří další miliarda korun

„Nově bude možné výměnu kotlů předfinancovat formou půjčky z prostředků Státního fondu životního prostředí (SFŽP),“ popsala chystanou nabídku mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. „Každý občan Moravskoslezského kraje tak bude mít možnost si vyměnit svůj dosluhující kotel za nový nízkoemisní, aniž by musel předem do výměny investovat svoje peníze.“

Nový druh finanční pomoci má umožnit výměnu kotlů hlavně finančně slabším obyvatelům kraje.

„Zákaz provozování starých kotlů se blíží, do čtyř let musí být vyřazeny z provozu, proto chceme umožnit výměnu starých kotlů opravdu každému,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec po čtvrtečním setkání se starosty měst a obcí v kraji.

Detaily nového systému ještě nejsou určeny

Právě obce by měly být hlavním zprostředkovatelem peněz pro zájemce. Tím, kdo by měl případné peníze konkrétním zájemcům zajišťovat, by měly být obce. „Jejich starostové sami nejlépe vědí, jaké jsou tamní potřeby,“ řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí.

Kdo si bude moci bezúročnou půjčku dovolit, kdo na ni bude mít nárok, ještě není přesně určeno.

„Ještě neznáme přesné detaily, ale tento způsob financování by měl být spuštěn společně s třetí vlnou kotlíkových dotací. Na nastavení podmínek této vlny podle všeho bude záležet nastavení podmínek pro bezúročné půjčky,“ vysvětlil Valdman.

Obce budou moci peníze využít i pro sebe

Případní žadatelé o půjčku se ale nebudou muset spoléhat jen na obce, ve kterých žijí, žádost o bezúročnou půjčku půjde podat i přímo k SFŽP.

„Tato varianta je zde pro případ, kdy by se obce, z jakýchkoliv důvodů, nemohly zprostředkování půjček věnovat. Dokážu si to představit třeba u menších obcí s neuvolněným starostou, který opravdu nemusí mít čas ani prostor pro takové kroky,“ dodal ředitel fondu.

Obce v regionu mohou na bezúročných půjčkách pro své občany v rámci kotlíkových dotací vydělat hned dvakrát.

V prvním případě ekologicky, zlepšením životního prostředí po instalaci šetrnějších kotlů, ve druhém pak i finančně.

„Peníze, které si lidé bezúročně půjčí, budou při následném splácení úvěru patřit obci. Za podmínky, že je využijí na další ekologické projekty, například zateplování veřejných budov,“ poznamenal Valdman. V dosavadních vlnách kotlíkových dotací bylo vyměněno zhruba 16 tisíc kotlů. Podle odhadů ministerstva životního prostředí zbývá do roku 2022 vyměnit zhruba osm tisíc nevyhovujících kotlů.

O nové kotle je stále zájem

„To by po jejich výměně znamenalo snížení prachu v ovzduší o dalších až 500 tun ročně,“ sdělila Roubíčková. Pro srovnání, ostravská hutní společnost ArcelorMittal Ostrava v loňském roce vypustila do ovzduší přibližně 370 tun prachu, v roce 2004 přesahovaly emise prachu stejné firmy dva tisíce tun.

V prvním kole kotlíkových dotací získali obyvatelé kraje zhruba půl miliardy korun, druhé kolo stále běží.

„K dnešnímu dni je zaregistrováno téměř osm tisíc žádostí, ve kterých lidé požadují dotaci přes 883 milionů korun,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.