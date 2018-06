Na konci června začíná další Letní škola seniorů

V průběhu léta postupně zavítá se svými přednáškami pět lektorů do deseti vybraných měst v Kraji Vysočina. Začíná se už 25. června v Hrotovicích a ve Vladislavi.

Krajský odbor sociálních věcí pořádá tuto aktivitu pod záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka a jeho jménem tak zveme všechny seniory z Vysočiny na zajímavé přednášky do těchto měst: Hrotovice, Vladislav, Nové Město na Moravě, Svratka, Vilémov, Havlíčkova Borová, Nová Cerekev, Vyskytná, Velký Beranov a Okříšky.

Senioři si v prvním týdnu Letní školy vyslechnou přednášku Miluše Bradové na téma Pojďte s námi do přírody, za zdravím a poznáním. Druhý týden budou mít jedinečnou příležitost vyslechnout si přednášku Jany Vejsadové a Františka Novotného s názvem Rozehrané tóny paměti. Ve třetím týdnu se budou senioři malinko hýbat společně s Jitkou Macháčkovou a dozví se co dělat, aby tělo nebolelo. Na čtvrté přednášce se senioři společně s Monikou Brzoňovou seznámí s tím, jak si užít šťastné stáří. V rámci poslední přednášky Letní školy bude Peter Gajdoštin vyprávět na téma Zdraví z rostlin a nebude to jenom o povídání, ale také o praktických ukázkách a ochutnávkách zeleniny a plodů zahrádky.

Přednášky se v každém městě uskuteční v pravidelných 14denních intervalech, vždy ve stanovém čase a jsou pro seniory zdarma. Jediným úkolem pro seniory je přijít mezi své vrstevníky s dobrou náladou a chutí dozvědět se něco nového.

