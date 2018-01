Procentní nárůst platu bude u některých zaměstnanců i dvojciferný

Přidáno ovšem dostanou nejen lidé z průmyslu, ale také pracovníci nejrůznějších institucí včetně olomoucké univerzity a fakultní nemocnice.

Vyšší výplaty budou letos nosit domů například zaměstnanci předního evropského výrobce plastových produktů pro dům a zahradu Plastkon v Mikulovicích na Jesenicku.

„Přidáváme diferencovaně podle výkonu a důležitosti profese v rozmezí od pěti do dvanácti procent, někteří jedinci dostanou přidáno i dvacet procent,“ upřesnil majitel firmy Plastkon Daniel Hama.

S nárůstem platů mohou počítat i zaměstnanci přerovského závodu Meopta-optika, který patří mezi světové výrobce optiky.

„Podařilo se nám dojednat jednak pevnou částku pro všechny zaměstnance plošně, dále individuální navýšení, o kterém budou rozhodovat mistři, a také změny ohledně produktivního bonusu. Pokud bych měl být konkrétní, v průměru půjde o pětiprocentní nárůst,“ řekl šéf odborů Meopty David Olša.

Lepší peníze dá lidem Siemens, Epcos či Miele

Výsledek kolektivního vyjednávání považuje za úspěch. „Vždycky to může být lepší, respektive lidé by si představovali určitě víc. Kolektivní vyjednávání je ale o kompromisech, nemůžeme trvat na nárůstu, který by mohl firmu ohrozit,“ podotkl odborový předák.

Na „lepší peníze“ si přijdou rovněž zaměstnanci šumperského výrobce feritů a pozistorů Epcos TDK.

„Během uplynulého roku jsme přidávali několikrát, od Nového roku dostanou zaměstnanci plošně přidáno 6,1 procenta. Za poměrně krátkou dobu tak došlo k navýšení mezd o více než deset procent,“ popsal generální ředitel Epcos TDK Jiří Fibigr.

V mohelnickém Siemensu, který patří mezi světové výrobce elektromotorů, mají odbory uzavřenou kolektivní smlouvu na dva roky.

„Letos se dělnické mzdy měly zvedat o čtyři procenta, ale zaměstnavatel přišel sám s návrhem na další navýšení dělnických mezd o šest korun na hodinu. Navýšil se také noční příplatek,“ sdělil šéf odborové organizace Siemens Mohelnice Jiří Hanák.

Nárůst mezd slibují lidem i továrny, jejichž vedení zatím s odboráři kolektivní smlouvu neuzavřelo. „Naši zaměstnanci si určitě polepší, a to nadprůměrně. Konkrétní zatím nebudu, protože kolektivní smlouva ještě není podepsaná. Stane se tak ale v nejbližší době,“ ujistil Petr Vodák, šéf uničovského výrobce sušiček, praček a myček Miele technika.

Platy půjdou nahoru také na univerzitě či v lázních

Mzdy však neporostou jen ve fabrikách. Více peněz na výplatních páskách budou mít třeba také pracovníci olomoucké fakultní nemocnice, která je vůbec největším zaměstnavatelem v Olomouckém kraji.

„Kolektivní smlouvu máme uzavřenu až do konce roku 2018. Už čtvrtým rokem dojde nařízením vlády k navýšení tarifních platů u všech zaměstnanců nemocnice. V předešlých dvou letech byl tento nárůst každý rok o pět procent, od ledna 2017 byly platy navýšeny o deset procent a v roce 2018 to bude také desetiprocentní navýšení. Platí to opět pro všechny zaměstnance, tedy pro zdravotníky i nezdravotnické profese,“ uvedl mluvčí zdravotnického zařízení Egon Havrlant.

Polepší si rovněž zaměstnanci lázní ve Velkých Losinách na Šumpersku. „Příští rok dostanou přidáno v rozmezí osmi až deseti procent, podobný nárůst byl už v roce letošním,“ uvedl šéf společnosti Royal Spa Martin Plachý.

Firma po svém vstupu před několika lety skomírající lázně výrazně pozvedla a v poslední době se podle Plachého snaží dostat dlouhodobě nízké mzdy zaměstnanců na odpovídající úroveň.

Vyšší výdělky budou mít i zaměstnanci olomoucké Univerzity Palackého. Konkrétní číslo ale zatím není k dispozici „Neboť zatím nemáme všechny podklady k rozpočtu,“ vysvětlila mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Lidé z Olomouckého kraje si polepšili z pohledu mezd i loni. Jejich průměrný hrubý měsíční výdělek činil ve třetím kvartále (čísla za celý uplynulý rok zatím statistici nezveřejnili – pozn. red.) 26 253 korun, což je o 1 779 korun víc než ve stejném období roku 2016.

I přesto zaměstnanci z regionu pobírali čtvrté nejnižší platy v zemi. Za celostátním průměrem mzdy v kraji zaostávaly o téměř 2 800 korun.