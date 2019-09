Unikátní muzeum zachrání rezavějící vysoké pece v Dolních Vítkovicích

Průmyslové panorama Dolních Vítkovic tvoří čtyři dominanty: tři někdejší vysoké pece a těžní věž Dolu Hlubina. Občas se tomu seskupení přezdívá ostravské Hradčany.

Ale zatímco jedna vysoká pec se proměnila v unikátní prohlídkové místo dokumentující někdejší výrobu železa, přičemž na vrcholu je nástavba s vyhlídkovou plošinou i restaurací, a těžní věž je v zachovalém stavu, vysoké pece číslo 4 a 6 od ukončení výroby v roce 1998 požírá rez.

To by se však do několika let mohlo změnit. Kraj s městem, Dolními Vítkovicemi a ministerstvem kultury už zhruba rok připravují projekt pracovně nazvaný Museum +.

Pokud by se dosavadní přípravy dovedly do konce, stalo by se nové muzeum první kulturní příspěvkovou organizací zřizovanou přímo státem.

„Projekt vnímáme jako jedinečnou šanci na další oživení regionu a možnost, jak zachránit vysoké pece v národní kulturní památce. Navíc by existence vysokých pecí získala nový smysl,“ uvedla Petra Hrušová z tiskového odboru ministerstva kultury.

Dodala, že muzeum by skloubilo ochranu kulturního dědictví s nejmodernějšími technologiemi, nabídkou vzdělávání i centrem pro setkávání. Krajští zastupitelé budou na zářijovém zasedání hlasovat o memorandu mezi všemi zúčastněnými. Předchozí ministr kultury Antonín Staněk dokument už podepsal a vláda projekt zařadila do akčního plánu programu na obnovu krajů s útlumem těžby uhlí.

„Kraj by vše stálo jen zhruba milion korun za studii proveditelnosti, jinak by zbylé náklady platil jen stát,“ naznačil náměstek hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo. Upozornil, že přípravy jsou teprve na počátku, ale pokud se plány naplní, bylo by to pro Ostravu i kraj velmi přínosné.

Cennosti z depozitářů národních muzeí do Ostravy

Zatím není zcela zřejmé, jaká by byla expoziční náplň muzea. Podle jedné varianty má muzeum obsahovat exponáty typické pro posledních sto let. A s každým dalším rokem by se odstranil nejstarší rok a přidaly předměty typické pro ten nejnovější.

Dolní Vítkovice Průmyslový areál zahrnující unikátní soubor černouhelného dolu, koksovny a vysokých pecí byl založen v 19. století jako Rudolfova huť , později Vítkovické železárny.

, později Vítkovické železárny. Poslední vysokopecní odpich se uskutečnil 27. září 1998 , pak byla produkce železa zastavena.

, pak byla produkce železa zastavena. V roce 2002 byla oblast prohlášena národní kulturní památkou .

. Tým pod vedením majitele společnosti Vítkovice Jana Světlíka zpracoval v roce 2009 projekt revitalizace oblasti .

. V roce 2012 byla otevřena prohlídková trasa na vysoké peci a hala Gong z bývalého plynojemu, poté vznikly Světy techniky a další vzdělávací i návštěvnická místa.



Webové stránky Dolních Vítkovic

V dokumentech se však o projektu Museum + píše: „... bude postaveno na konceptu sdílení národního bohatství, s cílem vystavovat sbírkové předměty, které jsou uloženy v depozitářích národních muzeí a nejsou přístupny veřejnosti.“

Prvotně se zvažovalo, že by se vysoké pece číslo 4 a 6 mohly stát součástí kampusu Ostravské univerzity, pak se měly stát novou vědeckou knihovnou. Ze všeho sešlo.

Nejvyšší čas na záchranu pecí

Podle ředitele Dolních Vítkovic Petra Koudely není stav vysokých pecí moc dobrý. „Rez postupuje rychle. Pokud chceme takovou památku zachránit, tak je nejvyšší čas,“ konstatoval. Zmínil, že to není jediná možnost jejich využití, ale současně je to velmi smysluplná a zajímavá alternativa.

„Na rozdíl od Prahy, Brna či jiných měst nemá ministerstvo kultury v tom třetím největším žádnou příspěvkovou organizaci,“ poznamenal. Připomněl, že Dolní Vítkovice s krajem a městem nepřicházejí pouze se žádostí o peníze. „Máme zajímavý projekt, nestavělo by se na zelené louce, máme kus práce za sebou i vybudované povědomí a návštěvnost,“ vypočítal Koudela.

Než by vznikla nová státní příspěvková organizace, tak by nový projekt dočasně zaštítilo pražské Národní muzeum. „To by byla velká čest. Současně už nám přislíbily podporu i zájem některé světové osobnosti,“ zakončil Koudela.