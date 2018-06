Muzeum československých letců RAF oživilo zámek. Už je známé i v Anglii

Muzeum letců RAF sídlí na zámku v Polici na Třebíčsku. V jeho zahradě nalezla nový domov i replika letounu Spitfire, který vyrobili členové Czech Spitfire clubu.

Exponáty, které jsou v muzeu k vidění, patří Czech Spitfire clubu. I když jejich shromažďování původně nebylo cílem klubu, nakonec se stalo jednou z hlavních činností. Hned vedle stavby replik letadel. Jak slibuje předseda klubu Zdeněk Sadecký ke Spitfiru se brzy přidá i replika letadla Piper.

V muzeu RAF je několik stovek různých exponátů. Odkud jsou?

Jsou to všechno naše věci, naše exponáty. Tak nějak u tohoto muzea zajišťujeme odbornou stánku věci.

Jsou to všechno originály skutečně po československých letcích?

Několik opravdu ano. Ale ne všechno. Mnoho věcí po nich nezbylo a dnes už se velice špatně shání, takže ne všechno byly třeba osobní věci těch konkrétních československých letců.

Shromažďovat památky po československých letcích a vytvořit z nich muzeu bylo jedním z cílů Czech Spitfire clubu?

Dělat takové muzeum naší původní myšlenkou rozhodně nebylo. Hlavní pro nás bylo dělat jakousi osvětu, přiblížit dobu a osud československých letců. Na různé akce vozíme na ukázku množství historických předmětů. Ale není snadné to někde skladovat. Takže z toho to muzeum tak nějak vyplynulo a teď se stává jednou z našich nejdůležitějších aktivit.

Pokud vím, Czech Spitfire club se v minulosti hodně stěhoval. Takže teď už máte stálé sídlo?

To je pravda, fungujeme deset let a už jsme na pátém místě. Byli jsme v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Jihlavě a Jemnici. Ale tady v Polici je to parádní. Doufáme, že tady zakotvíme na desítky let. Pan starosta nám vychází vstříc, je to pěkná symbióza na pěkném místě. Časté stěhování nám moc nevyhovuje, je to práce a exponáty při tom trpí.

Velkým lákadlem Czech Spitfire clubu je replika letounu Spitfire v britských barvách a v měřítku 1:1. To asi není jednoduché neustále přemisťovat.

Na akce ji vozíme. Ale jinak plánujeme, že zůstane tady v Polici. Jen pro ni musíme vybudovat přístřešek. A doufáme, že v něm dlouho tato replika nezůstane osamocená.

Chystáte výrobu další repliky?

Připravujeme repliku letounu Piper v britských barvách. V samotné válce jich Britové moc neměli, ale po válce se to stalo velmi významné výcvikové letadlo. I v československu. Koupilo jich asi 200 a stalo se to základem výcviku nové generace československých pilotů. Bude mít originální motor Continental a věřím, že se bude líbit.

To už budete mít skoro malé letiště.

Ano, to plánujeme.. Opravdu je naším cílem, když to někam přivezeme, abychom vytvořili improvizované letiště RAF. Bude tam víc věcí, použijeme i dobové stany, které máme. Třeba na podzim nebo příští rok na Henčově bychom mohli něco ukázat. A chceme do budoucna vytvořit i třetí repliku. Ale co to bude za letoun, je zatím tajemství.