Muzeum v Telči se přestěhuje do míst, kudy zatím turisté příliš nechodí

Pobočka muzea se ocitla téměř na dlažbě. Po dvou letech hledání se však zdá, že nové sídlo už bylo vybráno. „Jedná se o dvoustupňovou variantu,“ pravil Karel Malý, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava.

Co to znamená? V prvním stupni se administrativní složka muzea letos přestěhuje do prostor Univerzitního centra, které na náměstí Zachariáše z Hradce spravuje Masarykova univerzita.

„Muzeum tedy na čas přijde o expoziční část. Výstavy budeme dělat i nadále, ale využívat budeme jiné prostory ve městě, jako je například galerie Hasičský dům nebo vestibul telčské radnice,“ připomíná Malý.

Tento stav by měl trvat tři až čtyři roky. Poté se celé muzeum přestěhuje do budovy domova pro seniory v lokalitě Staré město. Pro seniory se totiž připravuje výstavba nového objektu a stávající budova ze 17. století zůstane prázdná. V této budově by měla být i expoziční část.

„Tohle je nejpravděpodobnější varianta. Budova domova pro seniory je pěkná historická stavba. Město by mělo nyní zahajovat úvodní posouzení objektu. V hrubém pohledu je objekt v pořádku. Samozřejmě uvnitř se prostory budou muset uzpůsobit pro výstavní účely. V jakém to bude rozsahu a kolik to bude stát, ještě nevíme,“ řekl ředitel muzea Malý.

Synagoga by byla ideální, její přestavba by ale byla příliš drahá

Telčský starosta Roman Fabeš by muzeum rád viděl právě na této adrese. „Naše představa je taková, že by tam byla nejen pobočka Muzea Vysočiny, ale také Muzejní spolek, který by tam mohl prezentovat své sbírky. Rádi bychom tyto prostory nabídli i jiným spolkům ve městě, takže by to mohl být zároveň i spolkový dům,“ vyslovil se již v minulosti Fabeš.

Jediným negativem plánované nové adresy muzea může být jeho umístění. Až dosud bylo muzeum v samém centru města - na náměstí Zachariáše z Hradce. Teď bude mimo hlavní turistické trasy.

„Tohle byla záležitost, kterou jsme hodně diskutovali a řešili. Popravdě to byla jediná věc, která nám bránila zakřičet hurá, když nabídka místa v domově pro seniory přišla. Může to být problém, ale je na nás, jak se s tím popasujeme,“ přiznává ředitel muzea Malý.

Domov pro seniory se nachází v lokalitě Staré město. Ta díky své malebnosti, drobným rodinným domkům, úzkým uličkám a specifické atmosféře však - jak tvrdí Fabeš - aspiruje na další zajímavý turistický cíl. Ovšem turisty zatím není zcela objevena. Přitom podle starosty má tato oblast velký turistický potenciál.

Míst, kam by se muzeum mohlo přemístit, bylo několik. Jedním z nejžhavějších kandidátů byla i bývalá židovská synagoga.

„Nám by se tento prostor líbil moc. Má dobrou polohu, je stavebně zajímavý, nicméně po jednání s židovskou obcí se ukázalo, že to není možné z finančních důvodů. Investice do oprav by dosáhly desítek milionů korun. Židovská obec, která je vlastníkem, nemá v tuto chvíli dostatek financí. Navíc objekt má i tu smůlu, že není památkově chráněný. Kdyby byl, dala by se najít cesta financování prostřednictvím dotací,“ řekl Karel Malý.

Telčské muzeum patří k nejstarším na Moravě. Už od 60. let sídlilo na telčském zámku. V roce 1987 přesídlilo ze zámecké galerie do jižního křídla.