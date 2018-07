Za okny mrazilo srpnové slunce.Okupanty v Litomyšli vítali plivanci

Působivý retro nádech má plakát k výstavě Za oknem mrazilo srpnové slunce. Žena stojící v okně sleduje polské tanky, které přijely 22. srpna roku 1968 na Smetanovo náměstí a do dalších míst Litomyšle.

Výstava představuje unikátní snímky místních fotografů Milana Dvořáka, Miroslava Škrdly a Josefa Kuty z České Třebové. Ti zachytili dobovou společenskou atmosféru i vojenskou techniku projíždějící městem. Součástí výstavy je i desetiminutový filmový snímek Zdeňka Chlebouna, který zachycuje situaci ve městě v několika následujících dnech po invazi.

Návštěvníky vítá při vstupu zvětšenina tanku na náměstí.

„Pro spoustu lidí to byl především šok, protože si pamatovali druhou světovou válku. Najednou viděli tanky v ulicích. My dnes víme, jak to dopadlo, ale lidé měli v těch dnech strach z dalšího válečného konfliktu. Stáli fronty u obchodů, kupovali jídlo, dělali si zásoby,“ upozorňuje kurátorka výstavy Miluše Vopařilová.

Muzejníci však posunuli výstavu ještě dál a nejen pamětníkům v jedné z výstavních síní představují, jak v té době vypadal typický byt.

„Původně měl vzniknout jen obývák. Ale postupně se nám z toho stala celá domácnost. Máme tu jídelnu, pracovní kout s psacím strojem, dětský pokoj, šatnu s dobovým oblečením či dokonce spižírnu. Z té se stala možná nejnavštěvovanější a nejoblíbenější část muzejního dobového bytu,“ říká Vopařilová.

Za závěsem se ukrývají poličky s podomácku zavařenými okurkami, žehličkou, krémem na boty nebo výletní hliníkovou jídlovkou na řízky. Nechybí ani zavěšená kuchyňská zástěra, letitý vysavač či tehdejší typický skládaný toaletní papír, o němž například zpěvák, režisér a herec Ondřej Havelka na koncertech Melody Makers prohlašuje, že jeho nejlepší využití je při hraní na hřeben.

„Řadu exponátů jsme získali v antikvariátech, internetových i místních bazarech nebo na bleších trzích,“ osvětlují získávání dobových předmětů kurátorky výstavy. Velkou část vystavených věcí však zapůjčili sami pracovníci muzea, jejich přátelé a známí.

Srpen 1968 v Litomyšli Polská obrněná vozidla přijela do Litomyšle 22. srpna o půl jedenácté od České Třebové a první tanky po jedenácté zamířily na Pohodlí, kde byla vojenská posádka. Odpoledne, v čase mezi 15 a 15:30 hodin dorazila na Smetanovo náměstí kolona až padesáti polských tanků, za ní jelo velké množství nákladních aut a automobilů od České Třebové na Vysoké Mýto. Lidé se proti okupantům stavěli, město vyzdobili plakáty, plivali na okupanty. U vysílače v Pohodlí vznikla v pátek 23. srpna dramatická situace, když tu přistál polský vrtulník a jeho osádka odzbrojila vojáky strážní služby a po vniknutí do objektu vyřadila vysílač z provozu. Velmi brzy však odpor obyvatel dostával trhliny. Někteří funkcionáři odsuzovali „ostrá“ hesla či vyvěšování černých praporů. V sobotu 24. srpna měli takový konflikt s obyvateli města Jaroslav Lochman a tehdejší předseda městského výboru KSČ Miroslav Dostál.

„Tak tu máme třeba dochovaný originální domácí likér, houpací křeslo, dětskou ohrádku, knihy a hračky, včetně gumových panenek,“ komentuje Renata Kmošková expozici bytu.

Tohle jsme měli doma taky

Další tehdejší poklady skrývá nábytková stěna v obýváku, za sklem jsou typické porcelánové servisy na čaj a kávu, sklenky, sošky, knížky, dřevěný samorost či kabelkový přenosný přijímač z roku 1958.

„Nábytek a design ostatně tehdy ještě stále vycházel z úspěšného Expa 1958 v Bruselu. Natřeli jsme nábytek diavou, abychom získali také vůni té doby,“ říká Miluše Vopařilová a upozorňuje, že celý byt je návštěvníkům zcela k dispozici.

Děti si mohou pohrát s hračkami a rodiče v klidu posedět na gauči, v křeslech nebo na židlích u jídelního stolu. Jsou tu také tehdejší vydání novin i časopisů.

Právě při klidném vzpomínání či vcítění se do atmosféry šedesátých let v tomto dobovém bytě pak někoho může až polekat autentická rozhlasová zpráva o vpádu vojsk Varšavské smlouvy, která každou půlhodinu nenadále zazní ze skrytých reproduktorů. A za zprávou zazní nejznámější a nejproslulejší šlágr Marty Kubišové z té doby.