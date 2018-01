Muzeum antropologie v Humpolci se mění. Ukáže neandrtálce i model DNA

17:34

Obří model srdce, do kterého lze nahlížet, neandrtálec v životní velikosti nebo velký model šroubovice DNA. To vše bude součástí nové stálé výstavy o antropologii, která vzniká v humpoleckém Muzeu dr. Aleše Hrdličky. Téměř třicet let stará expozice z roku 1989 se zcela zmodernizuje.