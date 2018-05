Zpřístupněná podzemí, tango či pověsti. Taková bude Muzejní noc v Brně

MF DNES přináší tipy na místa, která by návštěvníci neměli minout. Výchozím bodem muzejní trasy může být vyhlídková věž Staré radnice v Radnické ulici. Po zdolání 173 schodů se naskytne pohled na město a lidé si tak z výšky mohou vybrat, kam se zajdou podívat.

1. Moravská galerie otevře podzemí

Kromě Labyrintu pod Zelným trhem, Mincmistrovského sklepa a Kostnice u svatého Jakuba se dnes večer otevře další část podzemí. Zpřístupní ho Místodržitelský palác na Moravském náměstí. Komentovaných prohlídek se ujme objevitel brněnského podzemí Aleš Svoboda.

V Pražákově paláci na návštěvníky v 19:30 čeká premiéra divadelního představení Obraz. Komedie současné francouzské dramatičky Yasminy Rezy pojednává o vztahu tří přátel, který se ocitne na tenkém ledě, když si jeden z nich koupí drahý obraz. „Představení se odehraje přímo v expozici před obrazem Dalibora Chatrného,“ dodala Silvie Šeborová z Moravské galerie. V galerii myslí i na děti. Na workshopu si omalují kšiltovky s motivy Josefa Čapka.



2. V muzeu se tančí tango

Moravské zemské muzeum si od 18 hodin přichystalo bohatý kulturní program. „Na nádvoří Biskupského dvora zahraje Mr. Swing, v Dietrichsteinském paláci budeme vyučovat argentinské tango a před pavilonem Anthropos zahraje dýdžej,“ přiblížila program mluvčí Moravského zemského muzea Lucie Horáková. Muzeum zve na ojedinělou výstavu Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století, která přibližuje klíčové události minulého století ve vztahu k jižní Moravě. A v Domě Jiřího Gruši v Medlánkách se budou číst strašidelné povídky.



Všechny budovy Moravského zemského muzea kromě Paláce šlechtičen, který je zavřený kvůli rekonstrukci, zůstanou otevřené až do půl dvanácté.



3. Hradby Špilberku obsadí vojáci

Program na Špilberku se ponese v duchu osmičkových výročí. „Podíváme se nejen na slavná výročí z 20. století, ale vrátíme se až do 17. století do dob třicetileté války. Všechna výročí propojí nová hádanková hra nazvaná Zašifrovaná osmička,“ prozradil mluvčí Muzea města Brna Michael Kalábek. Brány hradu se otevřou v 18 hodin a hradby obsadí rakouští a švédští vojáci v dobových uniformách. Na nádvoří lidé potkají kejklíře a šermíře. Zájemci mohou zajít také do hradních kasemat.



4. Od monarchie po republiku do Technického muzea

Technické muzeum se zaměří na prvorepublikový průmysl Moravy. Promítat se bude také dokument MIG 19 o transportu letadla z bývalých prostor v Josefské ulici do Králova Pole. Přestože jde o muzeum technické, myslí i na dámy. Módní přehlídky ukážou, co se nosilo v letech 1918 až 1928.

Pro děti bude připravená technická herna. „Už tradičně k nám také dorazí kadeřníci, kteří zájemcům vytvoří účesy dle přání,“ pozvala mluvčí muzea Šárka Motalová.

5. U Mohyly míru se budou vařit vojenské pokrmy

Památník Mohyla míru na slavkovském bojišti se letos výjimečně nevrátí do období napoleonských válek, ale na konec druhé světové války. „U památníku vyroste vojenský tábor s ukázkami dobových armád. Z polní pošty si lidé mohou poslat pohled a v polní kuchyni ochutnat dobové pokrmy,“ vyjmenovala mluvčí Muzea Brněnska Lenka Buchtová.



6. Krajský úřad ukáže Parádní pokoj

Krajský úřad na Žerotínově náměstí zaznamenal loni velký zájem, a tak se otevírá i letos. Zájemci se mohou podívat na střechu, kde se nacházejí včelí úly. „Nově otevřeme Parádní pokoj, kde hejtman přijímá zahraniční návštěvy. Prohlídky se ponesou v duchu první republiky za zvuků hudby v podání Melody Gentlemen z Lednice,“ pozvala mluvčí hejtmanství Monika Brindzáková.



7. Pověsti odhalí projekt Brrr-No

Devět brněnských pověstí, které jsou spojené s konkrétním místem v centru města, přiblíží nový projekt Brrr-No. Pomocí zvukových, světelných a obrazových instalací se diváci seznámí s příběhy o zazděném radním v Mečové ulici, o neslušném mužíčkovi na Jakubském náměstí nebo o pokladu na Zelném trhu.



8. Hudební zpestření s Ivou Bittovou v Lužánkách

Plánované putování po brněnských muzeích může lidem zpestřit i Ponava fest, který včera začal v Lužáneckém parku. Dnes od 19 hodin tam vystoupí Iva Bittová – zpěvačka a houslistka se představí s Čikori. Na pódiu se ukážou také kapely jako rocková Brünnfield, alternativní Zuby nehty nebo bigbítová Helemese. Na festivalovém programu se podílí i tanečníci nebo performeři. Příchozí se tam dnes mohou přiučit také základům graffiti, břišních tanců nebo akrojógy. Třetí ročník oproti minulým zabere větší prostor – třeba zítřejší koncert Ukulele Orchestra jako Brno se totiž odehraje v šapitó Národního divadla Brno. Vstup na akci je zdarma, kompletní program na www.ponavafest.cz.