Muzejní dráha rozjela s novou sezonou i obnovenou lokomotivu z 50. let

17:02

Po zimní přestávce se v Novém Drahově u Františkových Lázní letos poprvé rozjela Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina. Novinkou je další přírůstek do vozového parku - Lokomotiva BN 30, kterou se podařilo zprovoznit a uvést do původní podoby z 50. let, kdy byla vyrobena.