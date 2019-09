Za znásilnění dcer dostal muž osm let vězení a musí zaplatit půl milionu

Sedmatřicetiletý muž si má trest za znásilnění a svádění k pohlavnímu styku odpykat ve věznici s ostrahou. Každé z dcer musí vyplatit 250 tisíc korun jako odškodnění. Rozsudek zatím není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

Podle žalobce si muž v opilosti bral svoje dcery do ložnice, kde si je posadil na klín a přiměl je k různým formám pohlavního styku. V té době dívky chodily na první stupeň základní školy.

U soudu popisovaly, jak otec jim i dalším sourozencům ubližoval. „Táta mlátil mámu hodně, teď špatně vidí. Mlátil nás kopřivama do rukou, bráchu tahal za ucho až brečel, starší sestru vzal židlí, když dělala úkol, až spadla a udělala dlouhou čáru do sešitu,“ uvedla mladší dcera.

Ta starší vyprávěla, že jí otec za ukojení svých sexuálních potřeb sliboval papoušky nebo morčata. „Věděl, že mám ráda zvířata, ale nikdy nic nesplnil. Bála jsem se ho, protože nás všechny mlátil,“ řekla.

Souzený muž vinu přiznal, ovšem ne v takové míře, jak uváděla obžaloba.

„Stalo se to nejvýše čtyřikrát, určitě ne více. Malé holky mě nepřitahují, nejsem deviant. Nevím, co mě to napadlo. Přítelkyně se mnou tehdy již delší dobu nespala. Byl jsem pod stresem, měli jsme hypotéku a nedařilo se nám podnikání,“ četl výpověď obžalovaného předseda senátu Jan Šlosar.

Souzený muž se hájil tím, že dcerky navedla jejich matka. „Jsou to zkonfiskované výpovědi, lživé věci. Bývalá přítelkyně mě nechce vyplatit z domu. Řekla mi, že mě zničí,“ prohlásil obžalovaný.

V minulosti ho policie vykázala z domu a v nejbližších dnech měl nastoupit na pět let do vězení za týrání a znásilnění své družky, s níž má celkem pět dětí.

Tento pětiletý trest dnes pardubický krajský soud zrušil a za všechny spáchané trestné činy muži vyměřil takzvaný úhrnný trest v délce osmi a půl roku vězení.