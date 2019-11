Muž se málem proškrábal přes zeď z vazby, soud mu vyměřil 6 a půl roku

Čtyřiatřicetiletý muž byl ve vazbě kvůli obvinění z drogových deliktů. Po pokusu o útěk ho navíc policisté začali stíhat za maření úředního rozhodnutí. Nyní dostal Roman Piteľ souhrnný trest 6,5 roku za mřížemi.

Podle původní obžaloby tento recidivista pěstoval a distribuoval marihuanu, užíval a prodával pervitin.

Běžný případ drogových deliktů ale nabral mimořádný směr ve chvíli, kdy obviněný skončil ve vazbě. Poté, co se mu povedlo nechat se přeložit do cely sousedící s budovou krajského soudu, od prosince až do konce ledna pomocí lžičky, zubního kartáčku, vzpěry ze židle a dalších pomůcek probourával zhruba metr širokou cihlovou zeď.

Na druhou stranu mu údajně chyběl jen kousíček, když jeho počínání zhatila důsledná kontrola cely. Pokus o útěk jsme detailně popisovali na začátku soudního jednání.

Rozsudek, který nad ním dnes Okresní soud v Ostravě vynesl, zatím není pravomocný. Obžalovaný se proti němu odvolal, státní zástupkyně si vzala lhůtu pro vyjádření.