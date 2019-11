Za napadení ženy v kavárně dostal muž podmínku. Chtěl jsem jen spát, tvrdí

Krajský soud v Plzni uznal sedmačtyřicetiletého muže z Plzeňska vinným z vydírání a ublížení na zdraví. „Odsuzuje se k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let se zkušební dobou na stejně dlouhou dobu,“ sdělila mluvčí soudu Lucie Jíchová.

Žena, které obžalovaný způsobil řadu zhmožděnin a po napadení trpí posttraumatickou stresovou poruchu, se má se svým nárokem na náhradu nemajetkové újmy v částce 295 tisíc korun obrátit na občanskoprávní řízení.

Zdrogovaný muž na ženu zaútočil loni v květnu během dopoledne. K činu se přiznal. Tvrdí, že nechtěl nikomu ublížit. V kavárně se prý chtěl jen vyspat.

Během hlavního líčení u soudu odmítl vypovídat. U výslechu řekl, že se pohádal s manželkou kvůli rozvodu. Odjel proto do Prahy, kde si sehnal pervitin. Domů se nechtěl vrátit, aby na něm partnerka nepoznala, že si vzal drogy. Rozhodl se, že přespí v autě.

Byla mu tam ale zima. Ve voze našel klíče od kavárny. Byly jeho partnerky, která je její spolumajitelkou. Přesunul se do podniku a ráno ho v objektu překvapila napadená žena.

„Schoval se do prostor toalet, přes hlavu si přetáhl zimní čepici s vystřiženými otvory pro oči a takto sečkával až do příchodu ženy. Ta do objektu přišla se svým nezletilým synem. Obžalovaný na ni zaútočil, povalil ji na zem, začal se s ní přetahovat, přitom na ní ležel a na otázku ženy, co po ní chce, stále dokola opakoval: Lež, lež lež,“ popsal soudce.

Při útoku ženu dusil. Ta se mu snažila kuklu sundat z hlavy, což se jí nakonec i podařilo.

„Nech toho, nebo vezmu nůž,“ řekl poté útočník a žena přestala klást odpor. Násilník ji natlačil do kanceláře a zablokoval dveře tak, aby žena nemohla utéct. Se slovy dej mně deset minut, ať neudělám nic malýmu, pak z kavárny utekl.

Odjet chtěl autem, které stálo nedaleko kavárny, ale zapomněl klíče v provozovně. Musel tedy po svých. Aby byl nenápadný, sundal si po cestě teplý oděv a hodil ho do popelnice.

Policisté muže dopadli záhy. Nůž, kterým ženě podle jejího svědectví vyhrožoval, ale nenašli. Agresor tvrdí, že ho neměl.