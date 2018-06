Cizinec spadl z římsy u Pražského hradu do patnáctimetrové hloubky

12:54

V pátek pozdě v noci vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému do jižních zahrad Pražského hradu, kde spadl cizinec z římsy do patnáctimetrové hloubky. Museli ho vyprostit hasiči pomocí lezecké techniky a se zraněním ho převezli záchranáři do motolské nemocnice.