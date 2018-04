Miloval jsem ji, tvrdil u soudu muž, který se přiznal k brutální vraždě

Případ se stal loni v dubnu v Bezměrově. Zjednodušeně se dá říct, že muž podezíral družku z nevěry ,a proto na ni zaútočil.



Sám to u soudu líčil mnohem emotivněji, samotný okamžik útoku si ale údajně nepamatuje. „Moc nevím, co se stalo, udeřil jsem ji, nevím jestli křičela. Asi jsem ji bodnul,“ popsal soudu velmi tichým hlasem Antonín Stojka. Plakal, k činu se ale přiznal.

„Byla moje všechno. Bál jsem se že budu s dětmi sám, bez ní. Představoval jsem si, co dělala s tím druhým na pokoji,“ dodal.

Pár spolu vychovával dvě malé děti, žena začala pracovat jako servírka v hotelu v Bezměrově. Jeho provozovatel u soudu vypověděl, že ji hosté měli rádi, byla milá, empatická.

Partner byl ale přesvědčený, že ho podvádí a v osudný den za ní do hotelu přišel. „I kdyby to byla pravda, je to důvod k zabití?“ tázal se soudce Radomír Koudela.

Stojka neuměl vysvětlit okolnosti útoku, ani to, proč použil brutální násilí. S ženou normálně konverzoval v prostoru baru, několikrát si spolu šli zapálit a mezi tím hrál šipky. V další části hotelu se zrovna konala firemní akce s asi 70 hosty. „Přišel jsem servírku požádat o další skleničky a bavil jsem se s obžalovaným. Vysvětloval jsem mu, aby se choval klidně že máme hosty. Slíbil mi to,“ uvedl provozovatel.

Když ale servírka odešla do skladu, šel obžalovaný za ní. „Ptal jsem se jí, co bude s námi a s dětmi,“ vyprávěl soudu. Vzápětí na ni vytáhl plynovou pistoli, udeřil ji, strhl na zem a začal do ní kopat. Potom vzal nůž. „Ani jsem nevěděl, že ho mám v kapse,“ tvrdil Stojka.

„Ozval se strašlivý křik, vyběhl jsem do toho skladu, ale tam stál obžalovaný, mířil na mě pistolí a řval ať vypadnu, že mě zastřelí. Zpoza rohu bylo vidět, že tam někdo leží, ale jen nohy, celé tělo ne, ani krev,“ popsal svědek. Stejně obžalovaný ohrožoval další tři zaměstnance, kteří přiběhli servírce na pomoc.

Potom odešel. Záchranka už byla na cestě, ale poranění byla fatální. „V důsledku krvácivého šoku, rozsáhlé ztráty krve a selhání plic, v nichž byla bodná rána už jí zdravotníci nedokázali pomoci,“ popsal v obžalobě státní zástupce Martin Malůš.

Obžalovaný zatím zavolal kamarádovi, kterému řekl, že asi zabil svou družku. „Chtěl jsem se jít udat sám, ale byl jsem dehydrovaný a tak jsem šel do hospody,“ vysvětlil soudu. Z restaurace v sousedním Kojetíně už jej odvedli policisté. Verdikt by mohl padnout v květnu.