Když to tady bylo, tak jsem si to vzal, řekl muž nesoucí piva z obchodu

Strážníci si podezřelého muže všimli před půl druhou ráno při kontrole Palackého třídy v brněnském Králově Poli.

Osmnáctiletý mladík odnášel z otevřených dveří prodejny potravin přepravku plnou pivních lahví. Když zpozoroval blížící se hlídku, bednu rychle odložil vedle popelnic.

Opodál ovšem stálo přepravek s pivem ještě několik a tak strážníci chtěli po muži vysvětlení.

„Když to tady bylo, tak jsem si to vzal. To nemůžu?“ prohlásil podezřelý, kterému z kalhot trčela rukojeť nože. Ten mu strážník raději sebral.

Vzápětí na místo dorazily další hlídky městské policie, které u vchodu do prodejny zastihly ještě dvacetiletého muže. Oba zadržené podezřelé z trestného činu pak předali státním policistům.