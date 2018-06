Ve třiatřiceti nenastoupil do vězení, policisté ho vypátrali v padesáti

Dlouhých sedmnáct let se skrýval před spravedlností 50letý muž, kterého v roce 2001 Krajský soud v Českých Budějovicích odsoudil za podvody na pět let do vězení. Nyní ho policisté vypátrali a zadrželi v pronajatém bytě na okraji Prahy a předali do věznice.