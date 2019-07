Muslimky si máčely nohy v pítku Vřídla, na Facebooku sklidily kritiku

Na fotografii z Facebooku jsou vidět dvě ženy. Jedna stojí naboso s vykasanými nohavicemi v jedné z několika pitných váz, do kterých na kolonádě volně vytéká pramen Vřídlo. Druhá cizinka se do teplé uhličité lázně chystá vstoupit.

Podle tiskového mluvčího karlovarského magistrátu Jana Kopála jde o jasný přestupek. Jenže jeho řešení nemusí být tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo.

„Podobné věci řešíme s velitelem karlovarské městské policie Marcelem Vlasákem. Takoví lidé se dopouštějí přestupku, který není poškozováním majetku. Chovají se jenom nepřístojně. Pamatuje na to paragraf o veřejném pohoršení. Sami městští strážníci jako veřejný orgán však nemohou být pohoršeni. V praxi se jim stává, že jim někdo zavolá a popíše, jak si někdo v termální vodě umývá nohy. Strážník přijde na místo a v lepším případě tam najde člověka, který přestupek udělal,“ vysvětlil mluvčí Kopál.

Dodal, že v takových případech strážníci požádají případné svědky, jestli jsou ochotni popsat do protokolu situaci a později vypovídat v přestupkovém řízení.

Jeden pohoršený člověk na pokutu nestačí

„Aby mohlo být pohoršení bráno jako veřejné, musí být způsobeno několika lidem a ne jen jednomu člověku. Jakmile se ale přidají dva nebo tři lidé s tím, že je to také pohoršuje, to už je něco jiného. Pak může padnout pokuta,“ sdělil mluvčí Jan Kopál.

Ředitel karlovarské Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád (SPLZAK) Milan Trnka rozhodně považuje chování obou žen za přestupek vůči slušnému chování. Nohy se totiž podle něj nestrkají do každé vody, kterou člověk vidí.

O události se ředitel Trnka dozvěděl od lidí, kteří sdíleli veřejnou kolonádní umývárnu na Facebooku. Lidé mu volají pokaždé, když něco takového vidí v televizi nebo na sociálních sítích.

„Případ je velmi absurdní. Považuji to za exces, který jen těžko uhlídáme. Drtivá většina návštěvníků Karlových Varů je ale slušná,“ konstatoval ředitel Trnka. Podle něj není správné dávat na Facebook podobná negativa. Někdy to totiž může být bráno jako návod, aby se dělaly ještě kurióznější věci, a bylo tak o čem mluvit.

Řešením je brouzdaliště, navrhovali diskutující

Příspěvek na Facebooku sdílela i další obyvatelka Karlových Varů. „Celé to je postavené na hlavu. Není totiž pohoršený jen jeden člověk. Na Facebooku nás je přes sedm tisíc. Jde o to, že Karlovy Vary jsou vyhlášené lázeňské město. Jde mně o to, aby si v nich nikdo nedělal co chce a jak chce,“ prohlásila.

Pod svým komentářem zaznamenala reakce, že je rasista a xenofob. Brání se tím, že to není o rasismu. Stejně reagovala i na české opilé celebrity, které se při letošním filmovém festivalu koupaly ve Vřídle.

Žena souhlasí s některými diskutujícími na Facebooku, že je škoda, aby léčivá minerální voda zbytečně odtékala do říčky Teplá. „Dobře, pojďme se domluvit s městem a SPLZAK na vybudování brouzdaliště. Cachtání v něm pak nebude nikoho pohoršovat,“ navrhuje.

Tiskový mluvčí magistrátu Jan Kopál připomenul další situace, které trápí naše největší české lázně. „Setkáváme se s relativně nevinnými případy, kdy k léčivým pramenům na kolonádě přitáhne někdo barel a začne do něj čepovat minerálku. Pak ho lidé ze SPLZAK upozorňují, že se minerální voda může odnášet jen v příručních nádobách, a ne odvážet na multikáře. Horší je, když se přijdou na kolonádu podobným stylem jako ony dvě arabské ženy ošplíchnout bezdomovci .“