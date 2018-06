Obálky ukážou cenu budějovického centra sportu, může být překážkou

Ostře sledovaný projekt vstupuje zhruba s měsíčním skluzem do další fáze.

Bude stát přes 370 milionů korun, což je předpokládaná cena bez daně, nebo se snad částka vyšplhá až k půl miliardě?

„Po zjištění nabídek může příští týden začít jednat hodnoticí komise. V okamžiku, kdy dá doporučení, poběží lhůta patnáct dní, a pokud nebudou žádné námitky, tak kolem 20. července můžeme přistoupit k podpisu smlouvy a zahájit práce,“ naznačil další postup náměstek budějovického primátora Petr Holický (ANO).

Na začátku týdne se situací kolem projektu zabývali na jednání také zastupitelé. Někteří se ptali, nakolik akci ohrožuje, že nabrala přibližně měsíční skluz. Důvodem byly dotazy potenciálních uchazečů o stavbu, na které muselo město odpovídat.

„K posunu došlo. Stavbu to však zásadně neovlivní. Měli jsme rezervu tři měsíce. Když začneme v průběhu července, stihnou sportovní kluby v novém zahájit sezonu 2019/2020,“ reagoval náměstek primátora František Konečný (ANO).

Pokud tedy není až takovým problémem aktuální časový skluz, může projekt narazit na výslednou cenu. Zatím to jsou spekulace, ale někteří politici se nechali slyšet, že se částka vyšplhá až k půl miliardě. A to už by pro mnohé bylo moc.

„Co budete dělat, když bude cena dejme tomu o více než deset procent větší. Pro mnohé z vás je ten strop únosnosti někde jinde,“ směřoval svou otázku na vedení radnice opoziční zastupitel Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

A přidala se i nezávislá zastupitelka Eliška Richtrová. „Máte představu, kolik bude stát město ta nestavební část, tedy nakoupení sedaček a další techniky, které nejsou součástí soutěženého projektu. Jak to chcete krýt z rozpočtu?“ ptala se Richtrová.

Nikdo z vedení města však s žádnou přesnější částkou nepřišel. „Očekáváme, že příští rok z rozpočtu na stavbu vynaložíme více než letos, a nepochybně pak přibudou další náklady za sedačky či audio a video techniku, ale to teprve budeme řešit. Teď jsme ve fázi výběru zhotovitele stavební části,“ reagoval Holický. V letošním rozpočtu je vyhrazeno 135 milionů korun.

Další miliony na úpravy

A v souvislosti s bouráním sportovní haly a vybudováním nového centra na Dlouhé louce u řeky Vltavy utratí radnice další miliony korun. Ze „Sportovky“ se kluby dočasně přestěhují do náhradních prostor a do jejich úprav se bude také investovat.

Proměnit se má například nafukovací hala SK Mladé v Budějovicích tak, aby tam mohli absolvovat zimní přípravu například atleti. Zastupitelé tak v pondělí pro tento spolek schválili investiční dotaci přesahující čtyři miliony korun. SK Mladé se zaváže, že až pěti vybraným oddílům, které vybere město, umožní užívat nafukovací halu za zvýhodněné nájemné nepřesahující 150 korun za hodinu, a to v rozsahu celkem minimálně pětadvacet hodin týdně.

Tato hala bude pro kluby k dispozici od 1. listopadu až do zprovoznění nového krytého lehkoatletického koridoru. Ten se do multifunkčního centra na Dlouhé louce nevejde, a tak radnice připravuje jeho stavbu v areálu ZŠ O. Nedbala ve Čtyřech Dvorech poblíž nové tělocvičny.

„Jsme v projekční fázi a předpokládáme, že bude koridor hotový nejpozději v době, kdy bude dokončené i multifunkční centrum,“ doplnil Petr Holický. Na tuto akci už zástupci města v rozpočtu připravili osmnáct milionů korun. Mladému pak ještě přispějí na nákladnější provoz v zimním období za vytápění a další energie. Může to být až do výše půl milionu korun.

A peníze putují také do Suchého Vrbného, kde sídlí TJ Lokomotiva. Ta poskytne dočasný azyl především pro zápasy florbalového klubu FBC Štíři. Původně je Lokomotiva odmítla, ale po dalších schůzkách se zástupci města došlo k dohodě. Zastupitelé následně v pondělí schválili pro Lokomotivu příspěvek ve výši více než 1,6 milionu korun, za které si oddíl opraví dvě šatny, dvoje sprchy, topení i vstupní chodbu.

Celkový postup opět kritizoval třeba opoziční zastupitel Václav Fál (Občané pro Budějovice). „Jsem dlouhodobě odpůrcem bourání haly. Celý postup je hodně netradiční. Dáváme teď třeba peníze soukromému subjektu, abychom na čas zaplácli nějakou díru. Čím dál víc jsem přesvědčen, že to celé je špatné řešení,“ konstatoval Fál.

Primátor Jiří Svoboda (ANO) na to mimo jiné reagoval, že podobné investice se nikde neztratí a peníze jdou do objektů ve městě, kde sportují především obyvatelé Budějovic.