Bourání haly a stavba centra se odkládá. Firmy nabídly příliš vysoké částky

Nejnižší nabídka byla vyčíslena na 489 milionů korun bez DPH. Odhadovaná cena přitom byla 312 milionů bez DPH. Akce už nyní nabrala zhruba měsíční zpoždění. To podle zástupců města původně neměl být problém.

„Po zjištění nabídek může příští týden začít jednat hodnoticí komise. V okamžiku, kdy dá doporučení, poběží lhůta patnáct dní, a pokud nebudou žádné námitky, tak kolem 20. července můžeme přistoupit k podpisu smlouvy a zahájit práce,“ řekl minulý týden MF DNES náměstek budějovického primátora Petr Holický (ANO).

Jenže pak přišel pátek, kdy komise otevřela obálky s cenovými nabídkami za bourání staré haly a vybudování dvou nových. Výsledky dvoukolové soutěže v úterý představila rada města. Nejnižší nabídku podala společnost Metrostav.

Další oficiální nabídky přesáhly hodnotu půl miliardy

Zajímavostí je, že už na začátku jara opoziční zastupitelka Eliška Richtrová (Nezávislá) informovala MF DNES o tom, že by v soutěži mohla uspět právě tato společnost s nabídnutou cenou kolem půl miliardy korun.

Další oficiální nabídky přesáhly hodnotu půl miliardy. V případě Strabagu to bylo 568 milionů korun, a společnosti Porr dokonce 580 milionů bez DPH.

Podle náměstka primátora Františka Konečného (ANO) je obvyklým nepsaným pravidlem, že se zakázky neruší, když je navýšení do 30 procent, což by v tomto případě bylo okolo 400 milionů korun. Takovou cenu ale uchazeči nepřinesli, což původní plány komplikuje.

„Osobně se domnívám, že by se mělo výběrové řízení zrušit a vypsat nové, protože zastupitelstvo tak velký rozsah financí neschválilo. Rada města ale může rozhodnout jinak,“ komentoval Konečný.

Možných scénářů je teď několik. Jasno bude během nadcházejících týdnů. Už ve středu se má sejít výběrová komise. Jejím úkolem je posoudit všechny podmínky zadání a přijaté nabídky a dát doporučení zadavateli. Poté bude 16. července rozhodovat rada města, která může zakázku zrušit i potvrdit.

„Bylo by čisté, abychom soutěž vypsali znovu v jednom kole, aby firmy nevěděly, která podává nabídku. Vyloučí se spekulace o tom, že to neprobíhalo korektně. Pokud bude politická vůle nového vedení města, připravila by se přes zimu soutěž. Pak by se mohlo začít v květnu, či červnu a posunulo by se to o necelý rok,“ dodal Konečný.

To jsou ale zatím odhady. Členové z hnutí ANO mají jasno. MF DNES proto oslovila i ostatní koaliční strany.

Jaromír Talíř z KDU-ČSL v úterý řekl, že si počká na výsledek jednání komise. „Jestliže máme navýšení přes 50 procent, tak je jedním z možných řešení ukončení zakázky. Nechci ale zatím předjímat,“ uvedl.

Podobně reagovala i ČSSD. „Nyní nevím, co bych komentoval, protože nemohu předjímat výsledek hodnoticí komise. Počkáme si na materiál, který předloží,“ řekl náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD).

ODS si zažádala o schůzku koaliční rady, kde bude od radních Konečného a Holického požadovat mimo jiné informace k celkové ceně haly včetně vybavení. Uskuteční se ve čtvrtek. „Naše stanovisko závisí na koaliční radě,“ sdělil člen rady města Michal Šebek (ODS).

Volejbalisté Jihostroje už se připravovali na stěhování

Situaci komplikují i nadcházející prázdniny. Na nejbližším zasedání rady města totiž nebude kvůli dovolené Konečný ani Holický. Nejbližší zasedání zastupitelstva je pak 3.září a je posledním před říjnovými volbami. Podle Konečného se dá očekávat, že bude spíše „politickou taškařicí“.

Tvrdí, že by bylo nejlepší, aby otázku multifunkčního centra řešilo nové zastupitelstvo po podzimních volbách.

„Celou dobu tvrdím, že by se mělo počkat na nové komunální volby. Zpráva mě příjemně překvapila. Obyvatelé města se mě často ptají, jak to dopadlo nebo co se s halou děje. Tohle je pro ně dobrá zpráva,“ reagovala v úterý Eliška Richtrová. Upozornila, že stavební a nestavební část by celkem vyšla na 750 milionů korun, což město nemá v rozpočtu.

Pokud se nyní stávající hala bourat nebude, zůstane sportovcům k dispozici i během nadcházející zimy. Minimálně další extraligovou sezonu zde odehrají volejbalisté Jihostroje. Nové rozhodnutí pro ně ale přináší komplikace.

„Už jsme všechno intenzivně připravovali na stěhování,“ uvedl prezident klubu Jan Diviš. Volejbalisté měli následující ročník odehrát v hale Jihočeské univerzity v ulici Na Sádkách.

„Kvůli tomu, že bychom hráli v jiných podmínkách, jsme ani nepřihlásili žádnou evropskou soutěž. Kdybychom dopředu věděli, že zůstaneme ve stávající hale, tak Vyzývací pohár přihlásíme. Takhle to musíme brát, bohužel, jako hotovou věc,“ vysvětlil Diviš.

Klub přitom už dříve do projektu nové haly investoval své peníze, když městu předal projekt na nový sportovní stánek. „Musíme doufat, že za rok se opravdu začne nová hala stavět. Alespoň se vše stihne pořádně připravit,“ dodal prezident Jihostroje.