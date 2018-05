Multi-kulturní týden 2018 v Pardubicích

Cílem festivalu je přiblížit návštěvníkům různé kultury a poskytnout jim tak prostor pro netradiční setkání. Letos jsme se rozhodli vrátit se k prapůvodní myšlence festivalu, kterou bylo představení nejrůznějších kultur světa a jejich tradic.

Festival nabídne pestrý program – od celodenního happeningu na Pernštýnském náměstí po výstavy, filmové projekce, workshopy, sportovní utkání, venkovní aktivity či přednášky.

Program 9. ročníku Multi-kulturního týdne:

PÁTEK 18. 5. 2018

10:00 – 17:00

Pernštýnské náměstí

Multi-kulturní jarmark

Jarmark nabídne bohatý a různorodý program. Těšit se můžete na ochutnávky cizokrajných kuchyní, rukodělné výrobky a tematicky zaměřené aktivity pro děti i dospělé. Účast přislíbili účinkující z Nepálu, Mexika, Mongolska, Ruska, Ukrajiny či Indonésie. Svým vystoupením letos program podpoří také pardubické hudební a taneční skupiny – např. Samirah, DDM Alfa a 105.

SOBOTA 19. 5. 2018

10:00 – 18:00

Sportoviště TJ Sokol, Jiráskova 29

Mezinárodní sportovní den

Mezinárodní utkání týmů ve fotbalu a basketbalu s doprovodným programem. Přijďte si zasoutěžit o trofej a ceny nebo si jen tak zasportovat! Prodej občerstvení zajištěn.

NEDĚLE 20. 5. 2018

14:00 – 19:00

Ekocentrum Paleta, Štolbova 2874

Market jazyků

Deset rodilých mluvčích, deset zajímavých jazyků. Přijďte si do Ekocentra Paleta vyzkoušet pozdravy v deseti různých jazycích! Setkejte se a pohovořte se zajímavými lidmi, poznejte jejich zvyky, tradice a jazyk.

Zároveň máte možnost prohlédnout si výstavu „Tvorba našich krajanů“, která bude navíc v tento den doplněna například o výrobky rukodělné tvorby a kroje.

ÚTERÝ 22. 5. 2018

10:00 – 16:00

Tyršovy sady; zajišťuje AFS

Mezinárodní piknik - zažijte exotiku v Tyršových sadech

Přijďte do Tyršových sadů na povídání se středoškolskými zahraničními studenty z celého světa. Od 10 do 16 hodin máte jedinečnou příležitost zpříjemnit si běžné odpoledne. Dozvíte se, jak se žije studentům, kteří tráví tento školní rok v Česku. Jaký je jejich pohled na nás Čechy, na vztahy mezi lidmi, kuchyni či naše školství? Poznejte způsob života v jejich domovině. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do Krajské knihovny v Pardubicích.

17:00

Centrum na podporu integrace cizinců a Centro Hispania, Pernerova 444

Promítání mexického filmu – Julieta (Pedro Almodóvar)

Julieta žije sama se svou dcerou Antíou poté, co do jejich šťastného života krutě zasáhl osud. Po smrti Julietina manžela Xoana, Antíina otce, prožívají nejhorší období. Obě trpí, Julieta se uzavře do sebe a jejich tichá bolest je postupem času odcizuje. Když je Antíe osmnáct let, opustí svou matku bez jediného slova vysvětlení. Přijďte zjistit, jak to dopadne!

STŘEDA 23. 5. 2018

10:00 – 14:00

Univerzita Pardubice, Studentská 95

Cesta kolem světa

V Asii či Americe, v Číně nebo v Africe,

mají právo na své zvyky a též na své tradice.

Poznávejte nyní s námi, jak žije ta či ona zem,

obohaťme znalosti své, respekt mějme navzájem.

Program připravený studenty Univerzity Pardubice, pro ZŠ, SŠ i širokou veřejnost.

17:00 – 20:00

Sál Jana Kašpara, Krajský úřad, Komenského náměstí Večer ruské knihy

Komponovaný program spolku Ruský domov s doprovodným výtvarným workshopem a tradičními ochutnávkami. V rámci večera proběhne soutěž mladých recitátorů ruské poezie - Dárek jubilantům. Přednáška filoložky Olgy Nezovibatko, CSc. na téma „19. století - Zlatý věk ruské literatury“. Dále také budou promítnuty ukázky z filmu k 500. výročí narození prvního běloruského tiskaře „Já, Francisk Skoryna “. Součástí programu bude tvůrčí dílna s pohádkou.

VÝSTAVY

Tvorba našich krajanů – Rada černobylských a novodobých reemigrantů při Sdružení Čechů z Volyně a jejích přátel, z. s.

Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874,

11. 5. – 11. 6. 2018

Výstava představí artefakty z tvorby krajanů a novodobých reemigrantů z Ukrajiny – malba, fotografie, rukodělné práce. Na vernisáži 11. 5. 2018 od 18 hodin vystoupí krajanský folklórní soubor z města Žitomír. Záštitu výstavě udělil primátor statutárního města Pardubice Ing. Martin Charvát.

Ukjese van Kampen: A Native American Bare-Wolf in Europe

Divadlo 29, Svaté Anežky České 29

2. 5. a 9. 5. 2018, výstava potrvá do 31. 5. 2018

Zahájení výstavy maleb a fotografií kanadského indiánského umělce z kmene Tučonů, která bude netradičně rozdělena do dvou částí. V první části (2. 5.) autor představí své dva fotografické cykly a v druhé části (9. 5.) výstavy sérii maleb „Ukjese is Suppose to only paint Native Americans“. Před oběma částmi výstavy proběhne autorova performance „A Native American Bare-Wolf.“

Výstava pro všechny

Atrium Palác Pardubice – druhé patro, Masarykovo náměstí 2799

14. 5. – 31. 5. 2018

Přijďte se podívat na práce pánů Nyamdorj a Daraanyam z Mongolska, paní Miladinović ze Srbska či paní Barra z Chile! Na výstavě bude rovněž prezentován autorský návrh plakátu Multi-kulturního týdne, jehož autorkou je Jitka Tichá – studentka Střední školy cestovního ruchu a grafického designu v Pardubicích.

Další informace najdete na: www.facebook.com/multikulturnityden

Změna programu vyhrazena.

Pokud není uvedeno jinak, vstup na jednotlivé akce je zdarma.