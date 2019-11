Kvůli MS v Liberci hrozí mezinárodní skandál, podle svazu smlouva neplatí

Slova o chybějícím podpisu zazněla u soudu, který posuzuje žalobu podanou sdružením firem na Svaz lyžařů ČR a město Liberec. Po obou institucích žádá spolek Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování v Liberci 2009 celkem 37 milionů korun.

Firmy nedostaly zaplaceno za práci pro pořadatelské a později zkrachovalé sdružení OC FIS Nordic WSC 2009 (v jeho čele stála během šampionátu Kateřina Neumannová, pozn. red.).

Založilo jej město Liberec a Svaz lyžařů. Oprávnění věřitelé tvrdí, že pokud město a lyžařský svaz podepsaly hostitelskou smlouvu, odpovídají i za závazky pořadatelů. Město Liberec i svaz lyžařů to odmítají.

Právník: Na smlouvě měla být dvě jména

Právní zástupce Svazu lyžařů přišel navíc na posledním jednání s šokující obhajobou. Pronesl, že za svaz lyžařů nese smlouva jen podpis Romana Kumpošta, tehdejšího prezidenta Svazu lyžařů ČR. Podle advokáta měla být podle stanov výkonného výboru na smlouvě za svaz dvě jména.

„Tato argumentace je úplně absurdní a skandální a to zejména vůči Mezinárodní lyžařské federaci FIS. Zavání mi to podvodem. Podle této logiky by FIS jednala s lyžařským svazem, který se tvářil jako právoplatná strana, přitom by smlouva celou dobu neplatila. Mistrovství v Liberci by se pak vůbec nemělo uskutečnit,“ upozornil Vojtěch Hlaváček, mluvčí spolku Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování v Liberci 2009.

Právní zástupce Liberce zase u soudu argumentoval tím, že podpis za město neodsouhlasili zastupitelé. Za město podepsal smlouvu tehdejší primátor Jiří Kittner. Město upozornilo rovněž na to, že zákon obcím zakazuje až na výjimky převzít ručení za závazky třetích osob.

„Město Liberec i svaz lyžařů se chovají tak, jakoby u šampionátu nebyli a netýkal se jich. Zpochybnili teď základní smlouvu, od které se odvíjelo celé pořadatelství. Pokud by to nebyla jen účelová obhajoba, znamenalo by to mezinárodní skandál,“ uvedl Vojtěch Hlaváček.

Námitka navíc podle něj zazněla teprve dlouhých osm let od podané žaloby.

V kauze má soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 6 rozhodnout v prosinci.

Případ se velmi táhne. Během osmi let se už pro nepřítomnost některé ze stran šestkrát odročovalo a doba mezi jednotlivými stáními se počítá na měsíce. Rozhodnutí ve věci se už například nedočká dosavadní předseda grémia spolku Oprávnění věřitelé Martin Pánek, který letos zemřel. Sám byl jedním z velkých věřitelů.

Jeho firmě Vyšehrad 2000, která zajišťovala na mistrovství stravování na Ještědu, dluží organizátoři mistrovství přes devět milionů korun.

Většina firem se dostala ekonomických potíží

Spolek Oprávnění věřitelé má dnes osmnáct členů. Většina firem se kvůli nezaplaceným fakturám dostala do vážných ekonomických potíží.

Po sdružení OC Fis Nordic zbyly dluhy vyšší než 100 milionů korun.

Neustále také nabíhají úroky. Sdružení skončilo v konkurzu prohlášeném Městským soudem v Praze. Ve srovnání s dluhy, které po něm zůstaly, mělo ale jen zanedbatelný majetek. Firmy tak měly jen mizivou naději na to, že z konkurzu dostanou peníze.

Město Liberec i Svaz lyžařů ČR odmítají převzít odpovědnost za primárního dlužníka – organizační výbor mistrovství OC Fis Nordic, který skončil v insolvenci. „Nemyslím, že by město mělo být potrestáno. Chyby a dluh udělali pořadatelé v čele se slečnou Neumannovou,“ uvedl letos na jaře náměstek libereckého primátora Jiří Šolc.

Morální povinnost vyřešit dluhy pořadatelů městem, kde se šampionát konal, necítí. „Na tehdejší požadavek zelené ministryně Kuchtové, které dělal poradce dnešní televizní magnát Jaromír Soukup, z této akce Liberečáky úplně vyautovali. Celá organizace šla jen v pražské režii. Právě proto za to tu odpovědnost necítím,“ vysvětlil tehdy Šolc.

„Je to absurdní. Za pohledávku tohoto charakteru se rozhodně necítíme vinni. Pokud za to někdo může, pak je to občanské sdružení, které uzavíralo smlouvu,“ vyjádřil se po podání žaloby tehdejší prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Sobotka.

Liberecký lyžařský šampionát byl jedním z největších sportovních podniků v historii země. Organizační výbor v čele s bývalou lyžařskou reprezentantkou Kateřinou Neumannovou hospodařil s rozpočtem přes 632 milionů korun. Po mistrovství ale především kvůli nízké návštěvnosti zůstaly dluhy blížící se sto 100 milionům korun.

Ze státního rozpočtu šlo na akci 1,5 miliardy korun, z rozpočtu Liberce 400 milionů a Libereckého kraje 165 milionů.