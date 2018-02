Mrazy lyžařům a bruslařům nevadily, ale plní zařízení pro bezdomovce

„Dnes ráno jsem měl trochu strach. Bylo 13 pod nulou, takže jsme se nabalili, co to šlo, ale díky sluníčku to nakonec bylo příjemné,“ usmíval se v neděli 37letý Štěpán Vondrášek, který se na šumavskou Kvildu vydal na víkend s dětmi.

Nejnižší teplota v oblasti byla na nedaleké Horské Kvildě v neděli ráno, kdy meteorologové naměřili bezmála minus 16 stupňů Celsia. Vůbec nejnižší teplotu na jihu Čech pak zaznamenali v Pohoří na Šumavě, kde klesla rtuť k minus 19 stupňům.

Mrazy, které o víkendu vtrhly nejen na jih Čech, ovšem lyžařům nevadily. „Počítali jsme s tím, přijeli bychom stejně. V sobotu jsme byli na Zadově, kde byla spousta lidí, a dnes máme v plánu lyžovat až do večera. Jsou tady perfektní stopy,“ vyprávěl v neděli běžkař Jaroslav z Plzně.

Z počasí o víkendu ale neměli radost jen lyžaři. I přes ceduli s nápisem Vstup na vlastní nebezpečí byla v obležení bruslařů Lipenská přehrada. Že led ještě nedosáhl požadované tloušťky 18 centimetrů, nikomu nevadilo. Po další mrazivé noci v pondělí ledovou magistrálu oficiálně otevřeli.

Kolem nedělního poledne tak už někteří hrají hokej a jiní stojí na bruslích vůbec poprvé. „Tobě je zima? Mně vůbec, vždyť je horko,“ utahuje si tatínek ze svého syna, který se teprve učí.

O kus dál si brusle nazouvá 38letá Tereza Vorlová z Rakovníka. „Dnes máme poslední den dovolené. Lyžovali jsme a bruslili. Když máte týden volna, tak prostě lyžujete a zimu neřešíte. Letos to ale nebylo tak hrozné. Loni byla větší zima,“ vypráví a vydává se na zamrzlou hladinu.

Dvousetkilometrovou cestu sem vážil i 27letý Jaroslav Žemlička z Berounska. „Třikrát za zimu tu jsme a bruslíme nebo lyžujeme. Mrazy nás neodradí, k zimě to přece patří,“ říká schovaný za šálou.

Kromě zimních radovánek ale silné mrazy způsobují i starosti. Kvůli nízkým teplotám totiž hrozí nebezpečí lidem bez domova. I proto spustil ve čtvrtek Dům svatého Pavla v Riegrově ulici v Českých Budějovicích krizový režim.

„Pánové mohou přečkat noc v prostorách denního centra na židlích. Nejsou tam postele, ale jsou v teple. V pátek ho využili tři muži, v sobotu jich bylo sedm,“ uvádí vedoucí Petra Vohlídalová. Číslo podle ní ještě poroste.

Kromě toho si zde mohou muži zaplatit za 50 korun jednu noc. Přes den sem docházejí i ženy. Klientům se snaží pomoct sociální pracovníci.

Nízké teploty zaměstnávají i zoologické zahrady. Ta táborská při mrazech některá tropická zvířata přes den vůbec nevypouští. Patří mezi ně makakové, malpy nebo surikaty. Pravidelně se pak kontroluje teplota v jednotlivých ubikacích.

Nadcházející dny oteplení nepřinesou. „Silný mráz bude až do konce pracovního týdne. V noci očekáváme teploty okolo minus 15 stupňů, někdy mohou klesnout hluboko pod 20. Přes den bude od minus pěti do minus deseti,“ uvádí meteorolog František Vavruška.