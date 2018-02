PŘÍMÝ PŘENOS: U D11 hoří mochovské mrazírny, zásah potrvá do soboty

„Došlo k požáru haly, která se nachází asi sto metrů od dálnice D11. Z bezpečnostních důvodů byla v úseku dálnice v blízkosti mrazíren snížena rychlost,“ řekla mluvčí policie Eva Hašlová.

Zásah potrvá podle hasičů určitě až do soboty.

„V současné chvíli nemáme požár pod kontrolou, hoří izolace v mezistění po celém obvodu haly. Máme potíže s vodou, musíme ji navážet kyvadlově,“ řekl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda a dodal, že rozšíření požáru nehrozí.



Při hašení používají speciální zařízení Cobra, které vodním paprskem řeže a hasí v podstatě jakýkoli materiál.

„Udělá to díru a pak to dokáže hasit, takže nám to hodně zjednodušuje přístup do míst, kam se nemůžeme dostat,“ vysvětlil Svoboda.



Na místo podle Svobody přijela také chemická laboratoř z Kamenice, která bude měřit unikající zplodiny.



Jedna z hal je kompletně zasažena ohněm, škodu majitel odhadl na sto milionů korun. Z místa zatím nejsou hlášeni žádní zranění.