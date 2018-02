I přes mráz se ve Vesci nelyžuje, areál nemůže brát vodu na sníh

Jen mrazivý vítr se prohání po opuštěných asfaltových cestách sportovního areálu Vesec. Lyžaři, pro které byl před deseti lety za stamiliony vybudován, tady nejsou. Nemají totiž na čem jezdit.

I když mrzne a město by mohlo chrlit na tratě umělý sníh, žádná sněžná děla podél tratí nestojí.

Povolení na odebírání vody propadlo

„Jsme schopní začít do čtyřiceti osmi hodin zasněžovat, ještě jsme ale nedostali od města požadavek. Na druhou stranu zatím ani nebyly na zasněžování podmínky. Tento týden se to ale asi změní,“ uvedla za Skiareál Ještěd Renata Balašová.

Jenže i když na sníh ve Vesci čeká spousta lyžařů, pokyn už letos nedorazí. „V letošní sezoně už bohužel ani zasněžovat nemůžeme, protože městská společnost Sportovní areál Ještěd si nechala propadnout povolení nakládat s povrchovými vodami. Na příští sezonu se ale už dobře připravíme,“ řekl liberecký primátor Tibor Batthyány.

„Ani si nemyslím, že by bylo rozumné vynakládat teď stovky tisíc na to, aby byl areál měsíc v provozu,“ domnívá se primátor. Podle něj má Vesec navíc problémy s vodovodním řádem. „Prosakuje. Dostavují se dětské nemoci, jak byl stavěný narychlo na jednu akci. Musíme ho dát dohromady. Možná bude zapotřebí investice v řádu milionů.“

Technický sníh vydrží déle než přírodní

Zasněžení tratí může vyjít zhruba na 400 tisíc až milion korun. To v případě, že cesty jsou jako dnes zcela bez sněhu.

Lyžovat se dalo jen v lednu. Napadl sníh a rolba na popud města tratě upravila. Možnosti využila řada sportovních i hobby běžkařů a rodin. Kvůli oblevě ale všechen sníh v nízko položeném Vesci brzy roztál. Technický sníh vydrží déle.

„Je škoda, že se nezasněžuje, když je tu vybudovaný takový areál. Bydlíme kousek, i proto by pro nás bylo lepší jít běžkovat sem, než se ráno trmácet do Bedřichova. Platíte tam za parkování, navíc tam bývá často obsazeno,“ řekl Filip Nesvačil, když v pondělí s rodinou procházel kolem prázdného veseckého parkoviště.

„Kdyby byl areál pravidelně upravený, jezdili by sem určitě z širokého okolí nejen sportovci, ale i rodiny s dětmi. V této zimě kvůli mizérii se sněhem nejsou ty normální protažené stopy, jako bývají třeba ve Vratislavicích, nikde. A tady by mohli zasněžovat, když je tu všechno připravené,“ míní Filip Nesvačil.

Ve Vesci chtějí trénovat kluby

To, že sníh nepokrývá vesecké tratě, mrzí i trenéry dětí z oddílu TJ Dukla Liberec. Rádi by zkombinovali tréninky ve Vesci a Bedřichově. „Dopravit sto dětí na tréninky do Bedřichova je velmi obtížné, hlavně ve špičce. Vesec je proti tomu ideální. Je tu veškeré zázemí a tratě jsou tu pro všechny,“ domnívá se trenér starších žáků TJ Dukly Liberec Tomáš Valoušek.

„Zasněžování je podle mě příliš velký luxus. Dělalo by se to jen pro pár výkonnostních lyžařů. Myslím si, že by se ty peníze měly dát do investic pro letní provoz, na který by se podle mého měl Liberec soustředit. Jako je vybudování pumptracku, dětského hřiště nebo rolety, aby byl v létě stín,“ míní naopak Filip Zeman z agentury Sport Kids, která ve Vesci tři čtvrtě roku pořádá pro děti sportovní kurzy.

Minulý rok fungoval areál do března

Loni areál fungoval až do března. Napadl přírodní sníh a město také dosněžovalo. Ještě do ledna měla Vesec na starosti městská společnost SAJ. Teď už vesecké tratě spadají pod odbor správy majetku města. S přípravou vypomáhá TMR Ještěd.

„Už v listopadu jsem upozorňovala na to, že fungování Vesce není dořešeno. Město by mělo připravit co nejdříve výběrové řízení na někoho, kdo by měl k areálu vztah a staral se o něj. Při vší úctě k úředníkům si nemyslím, že mohou sledovat, jak mrzne, kdy zapnout děla nebo jít rolbovat,“ zmínila Zuzana Kocumová, která byla předsedkyní představenstva SAJ.

Areál ve Vesci se rozkládá na přibližně padesáti hektarech a jeho výstavba stála 280 milionů korun. V areálu jsou tři běžecké okruhy se třemi stupni obtížnosti o celkové délce šesti kilometrů s převýšením od pěti do třiceti metrů. Na stadionu je ovál vhodný pro děti o délce 200 metrů. Tratě jsou osvětleny pro noční lyžování.