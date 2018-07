V Šindelové bylo v noci téměř minus pět stupňů, lidem pomrzly brambory

„Ve dvou metrech byla v noci na pondělí teplota minus 2,1 stupně, u země klesla až na minus 4,9 stupně. To je na červenec naprostý unikát. Sice je běžné, že v tuto dobu se teploty mohou pohybovat pod nulou, ale většinou se to děje k ránu na maximálně hodinu. Tentokrát se ale o víkendové noci držely pod bodem mrazu od večerních 21:45 až do 6:10 ráno. Zcela výjimečné na červenec také je, že to bylo dva dny po sobě,“ informoval pozorovatel Českého hydrometeorologického ústavu Rudolf Kovařík.

Pro srovnání uvedl, že loni na Štědrý den se teploty nad ránem pohybovaly okolo tří stupňů nad nulou, na Silvestra pak těsně nad nulou.

„V pondělí kolem páté hodiny museli lidé, kteří potřebovali odjet autem, vytáhnout škrabky,“ dodal pozorovatel.

Šindelová leží v Podkrušnohoří. Zatímco stanice Rudolfa Kovaříka je v nadmořské výšce 585 metrů, nejvyšší bod v obci se nachází 991 metrů nad mořem. Většina obyvatel, kteří jsou zejména chataři, řeší po mrazivém víkendu nepříjemnosti s pomrzlou úrodou především brambor a cuket.

„Většina chatařů má po bramborách, úroda je zcela odepsaná. Mluvil jsem se starousedlíky a nepamatují, že by mráz zničil úplně celou úrodu,“ podotkl Kovařík.