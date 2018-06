Mravence, jednorožce a slony nepotkáte v zoo, ale v létě ve Sladovně v Písku

Rozlehlá budova galerie na břehu řeky Otavy nabízí rozmanité menu výstav, aktivit a workshopů. Taková koncentrace vyžití na jednom místě tu ještě nebyla. „Sladovna letos návštěvníkům servíruje téměř desítku expozic, což je nejvíce v její historii,“ říká ředitel Galerie hrou Adam Langer.

Velkým tahákem bude i tentokrát obří dřevěné Mraveniště. Jde o barevný labyrint chodeb, mostů, prolézaček a tunelů, který bude malé návštěvníky inspirovat ke hře na pracovité lesní tvory. Tu zmizí v chodbičce, tu se sklouznou, o kousek dál přejdou po mostě a zastaví se v kmenu stromu, aby uchránili mravenčí kukly.

Poněkud větší tvory pak děti i jejich dospělí spolubadatelé potkají o patro výš, kde se vydají na cestu, která vede do země zvané Mytologie. Průvodcem jim budou Oslozajíc a Velebobule, kteří je seznámí s vlkodlaky, jednorožcem a dalšími obyvateli čarovného kraje, jež vznikl ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů a výtvarníkem Josefem Sodomkou. Už jste prolézali tlamou mytologického tvora? Viděli jste jezdit mořskou pannu na skateboardu? Létal vám někdy nad hlavou žralok? Ne? Tak hurá do Sladovny. Oslozajíc a Velebobule potřebují pomoct porazit zákeřné bazilišky. Pomůžete jim?

Na mytologické putování navazuje také nové téma kreativního ateliéru Laboratoř, které se jmenuje Bestiář. Pod střechou galerie vzniká kniha vámi vytvořených bytostí, tvoří se, kreslí, stříhá, maluje, modeluje a hraje se světlem a stínem. Hrát si, poznávat knihy a vstupovat do nich mohou všichni milovníci dětské ilustrace v expozici Hnízdo ilustrace. Ta připomíná babiččinu půdu plnou zajímavých věcí, na které jsme my rodiče kdysi tak rádi prozkoumávali různá zákoutí.

A to nejsme ještě ani v půlce. „Ve Sladovně najdete i krásný herní prostor pro nejmenší děti, prohlédnete si sbírku hraček z Maďarska, ponoříte se do života a díla Radka Pilaře, navštívit můžete regionální výstavu obrazů a fotografií, českou svíčkárnu Rodas, prohlídku mapující výrobu sladu a historii budovy Sladovny a odpočinete si v kavárně s neopakovatelným výhledem na nejstarší dochovaný kamenný most v Česku,“ pokračuje Adam Langer ve výčtu letního programu.

Do písecké Sladovny můžete v létě přijet kdykoliv. Otevřeno je každý den. Od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin a v neděli je otevírací doba pouze o hodinu kratší.



Další informace najdete na: www.sladovna.cz / www.galeriehrou.cz