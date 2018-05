Motorkář předjížděl na vyjetých kolejích, náraz do sloupu nepřežil

Nehoda se stala ve středu kolem půl sedmé večer u obce Novosedly v úseku označeném výstražnou dopravní značkou upozorňující na vyjeté koleje na vozovce. Motorkář na kawasaki jel ve směru od Drnholce na Dobré Pole a rozhodl se předjet osobní auto.

„V důsledku nepřizpůsobení rychlosti se v době, kdy se vracel zpět do pravého jízdního pruhu, dostal do smyku a vyjel mimo komunikaci. Narazil přitom do sloupu elektrického vedení,“ sdělila policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Muž byl na místě mrtev, nehodu policisté dále vyšetřují. Pouze na Břeclavsku už letos řešili 208 dopravních nehod s celkovou škodou téměř 12 milionů korun.