VIDEO: Honičku motorkáře s policisty ukončila rozkopaná silnice

16:24

Až rozkopaná silnice zastavila motorkáře, který se spolujezdkyní ujížděl policejní hlídce v Liberci. Při noční honičce jel nebezpečně rychle, přejížděl do protisměru a narazil do policejního auta. To vše jen proto, že má zákaz řízení. Muži nyní hrozí až dva roky ve vězení.