O víkendu se v kanálech Motolského potoka pohybovali mladí lidé, které zastihl náhlý příval vody z přívalových bouřek. Dva členy skupiny se podařilo zachránit, jedna členka zemřela a po dalším muži se pátrá.

„Nátok do zatrubnění Motolského potoka je nepřístupný. Musí se přelézt zábradlí na hrázi a hlavně pak slanit nebo se jinak spustit po asi čtyři metry kolmé zdi sdruženého objektu. Žádný žebřík nebo kramle zde nejsou. To samo o sobě dostatečně zabezpečuje vstup do zatrubnění,“ vyjádřil se k zabezpečení Vít Hofman, mluvčí pražského magistrátu.

Dolní vyústění Motolského potoka do Vltavy je zase trvale pod vodou, takže by sem musel někdo proplavat.

Podle Hofmana je nutné se na vstup do podzemí předem připravit, vybavit a poté překonat několik překážek. „Nikdo se tam jen ,omylem´ nedostane,“ řekl Hofman.

Mříže podle sdělení mluvčího Prahy není možné umístit z toho důvodu, že by se mohly při velké vodě okamžitě ucpat a potok by poté vyplavil celý Smíchov.

Skupinu hledačů příval vody překvapil v sobotu 9. června kolem sedmnácté hodiny. Dva členové se z kanálu dostali ven do Vltavy, kde je vytáhli do lodi.

Večer policisté sdělili, že u Hořejšího nábřeží nalezli tělo bez známek života. Po posledním členovi skupiny pátrali hasiči (psali jsme zde), poté pátrání předali policistům. Hledání je prozatím bezvýsledné.

Takto vypadlo pátrání 11. června: