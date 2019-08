Motocykloví jezdci na ledě. Kornfeil se učil bruslit, jiní dali i gól

Jakub Kornfeil, jezdec třídy Moto3, připomínal na ledě v lepším případě fotbalistu Petra Švancaru, proslulého klopýtavým stylem bruslení, v horším případě provazochodce mávajícího rukama, aby udržel rovnováhu.

Luca Marini (Moto2) vystřihl při nájezdu na brankáře otočku, protože ho pohyb samovolně roztočil kolem vlastní osy.

Joan Mir (MotoGP) vypadal, že si musí dobře rozmyslet každý krok, než zpoza mantinelu na hřiště vůbec vkročil, a cestou do středového kruhu ho z obou stran drželi trenéři Komety. „Stál jsem na tom poprvé, podle toho to vypadalo,“ vyprávěl Mir poté, co na ledě s hokejkou, pukem a v kompletní výstroji pobyl asi hodinu.

Začátky na bruslích byly pro motocyklové závodníky všelijaké, nakonec si ale proti Kometě zápas tří proti třem zahráli tak, že si dokázali i přihrát a ohrozit gólmana Karla Vejmelku.

„Ani jednou jsem nespadl, z toho jsem překvapený,“ hlásil Kornfeil. Hokejové intermezzo, odehrané v rámci oficiálního doprovodného programu víkendové Grand Prix, si užil vrchovatě.

„Strašně zajímavé! Hrozně moc děkuji Kometě, pořadatelům, všem. Bruslil jsem poprvé v životě a chytlo mě to. Jenom mi nešlo zabrzdit na pravou stranu. Dostal jsem i bodyček a to bylo něco nového. Bavilo mě to moc,“ básnil.

Proti závodníkům nastoupila silná sestava brněnského extraligového mužstva. Útočníci Petr Holík, Petr Kratochvíl a Jan Hruška, obránci Filip Pyrochta a Tomáš Bartejs a brankář Karel Vejmelka.

Společně s trenéry si s jezdci nejen vyměňovali cvičné přihrávky, ale taky je učili základům postoje na ledě nebo jak se postavit ke střele.

Marini například hokejku držel oběma rukama až nahoře jako golfovou hůl a potřeboval kolem sebe několikrát máchnout naprázdno, než se trefil.

„Sami kluci se ptali, jak na to. Bavilo je to, což je základ. Hlavně pro ně to bylo zpestření, a pro nás možnost vidět je jinde než na v přilbě motorce nebo na motorovém surfu na vodě,“ řekl hokejista Petr Holík.

Největším nebezpečím byl pro brankáře Němec Schrötter

Největší hrozbou pro Vejmelku v brance byl Němec Marcel Schrötter, pilot třídy Moto2. Na něm bylo vidět, že hokej hrával, s pukem si rozuměl. Vejmelka si při jedné sérii jeho střel z legrace lehl na led a dělal, že si kryje hlavu, Schrötter uměl vypálit pořádné bomby příklepem. Také Filip Salač, český debutant ve třídě Moto3, dokázal zamířit přesně do horního růžku.

Pádů na led bylo minimum. „Člověk se o ně ani nemusel bát, jsou zvyklí padat z motorek,“ usmíval se Holík. O víkendu bude naopak on jako fanoušek obdivovat, až se budou jeho dnešní hokejoví soupeři prohánět ve vysokých rychlostech po Masarykově okruhu.

„Základní náš problém byl v tom, že na rozdíl od hokejistů, kteří puk na holi cítí a nemusí se na něj dívat, jsme my museli pořád koukat pod nohy, kde puk je, a honit ho kolem sebe,“ zhodnotil počínání závodníků Karel Abraham.

Hodinka nájezdů, bruslení a hokeje byla pro účastníky Grand Prix poslední šancí odreagovat se před pátečními tréninky a sobotní kvalifikací. „Už od devíti do jedenácti jsem byl na okruhu, probírali jsme data z loňska a chystali strategii. Odpoledne se vrhneme na přípravu pneumatik a další důležité věci,“ prozradil po hokeji Kornfeil.