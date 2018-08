Na brněnské MotoGP potýrá diváky vedro, může se ale prodat víc vstupenek

1 Poprvé zazní česká hymna

Pro hlavní závod letošního ročníku MotoGP si pořadatelé připravili dvě zpestření. Chvíli před tím, než zhasnou červená světla a závod tak odstartuje, se ponese nad Masarykovým okruhem poprvé v historii česká hymna v podání sólistky pražského Národního divadla Andrey Kalivodové.

Hned po skončení závodu pak organizátoři otevřou dráhu pod hlavní tribunou. „Lidé mohou nasát kousek adrenalinu a nervozity, která ještě visí nad plochou. V historii je to teprve podruhé,“ říká šéfka společnosti Automotodrom Brno Ivana Ulmanová, která má závod z hlediska zajištění na starosti.

2 Jak se osvěžit v tropickém vedru

Na rozdíl od minulých let, kdy Grand Prix bojovala s deštěm a blátem, letos zasáhla v době jejího konání Česko vlna veder. Podle předpovědi se teploty budou pohybovat mezi 32 až 34 stupni Celsia. A tomu se přizpůsobili i organizátoři.

„Na nejfrekventovanějších tribunách budou ochlazovací zóny, na největším ‚céčku‘ budeme lidem rozprašovat mlhu. Stánkaři se zásobili pitím a policisté budou při prohlídkách tolerovat půllitrové lahve s vodou. U každé tribuny bude zdravotnická služba vybavená vysílačkou v případě, že by někdo potřeboval pomoc. Zvažujeme i to, že lidem umožníme vzít si slunečníky. To ale ještě upřesníme,“ uvedl mluvčí Automotodromu Brno Petr Boháč.

3 Ministerstvo zatím nepřispělo

K tradicím brněnského závodu v posledních letech patří i handrkování se o to, kdo zaplatí stomilionový zalistovací poplatek španělské promotérské společnosti Dorna. Zatím totiž od státu nepřišla Spolku pro GP města Brna a Jihomoravského kraje, který akci finančně zaštiťuje, ani koruna.

A to i přes to, že Velká cena je zařazená do programu neinvestiční podpory významných sportovních akcí a žádost o peníze předložil spolek už loni v prosinci. Nově totiž získal takzvané pověření k organizaci pod službou obecného veřejného zájmu, což znamená, že po skončení akci vyúčtuje, a co bude třeba, stát doplatí.

„Nerozumím tomu, všechny podmínky pro získání dotace jsme splnili. Například návštěvnost, to, že jsme mezinárodní závod, že máme tradici desítky let, že se podílíme na financování a že akce má pro stát přínos 200 milionů korun. Nemáme ale ani vyhodnocení žádosti,“ popsal brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Podle něj tím utrpěla nejen roky budovaná důvěra mezi pořádajícím spolkem a Dornou, ale i počet prodaných vstupenek v zahraničí. A otazník se podle něj vznáší i nad příštím ročníkem.

A to i přesto, že spolek má dohodu s Dornou na pořádání závodů v Brně až do roku 2020. „Požádáme vládu, aby nám už na podzim řekla, jakým způsobem se chce stát postavit k MotoGP, aby měl závod vlastní kapitolu v rozpočtu, protože takhle se to organizovat nedá,“ doplnil Vokřál.

4 Organizátoři věří, že počasí pomůže se vstupenkami

Pořadatelé zatím tají, kolik je prodaných lístků. Jisté je, že kdo se rozhodne na poslední chvíli, koupí je bez problémů. „V tuto chvíli je to srovnatelné s loňským ročníkem. Doufáme ale, že vzhledem k pěknému počasí lidé ještě dorazí,“ poznamenal tajemník Spolku pro GP Adam Svoboda. Loni měla Velká cena návštěvnost zhruba 190 tisíc lidí a stejnou očekávají organizátoři i letos.

Vzhledem k vysokému počtu lidí budou platit přísná bezpečnostní opatření. Důvodem je první, tedy nejnižší stupeň ohrožení terorismem. Policie proto nasadí ve městě a okolí stovky policistů, kteří odslouží asi 2 000 směn. Posílí monitoring areálu, se psy bude provádět pyrotechnické prohlídky tribun.

Do terénu vyjedou i policisté na kolech, koních a čtyřkolkách, hlídky posílí policisté z Rakouska, Slovinska a Slovenska. Na bezpečnost při akci bude dohlížet i městská policie, dohled posílí o dalších 200 strážníků.

5 Z Brna je nejlepší vyrazit autobusy

Kdo nechá auto doma nebo na odstavném parkovišti, může využít MHD. Od pátku do neděle budou pro návštěvníky zdarma jezdit autobusová linka 400 z Mendlova náměstí v intervalu podle potřeby od 2 do 30 minut a z kempu v Žebětíně k závodišti linka X.

Pokud bude návštěvnost velká a bude potřeba zřídit parkoviště i na Staré dálnici, bude navíc v provozu linka P z automotodromu do Bystrce.

Motorkáři se vstupenkou Gold a vyšší mohou letos zaparkovat na ploše polygonu vedle tribuny C. Pro držitele vstupenek Silver zůstává k dispozici parkoviště u tribuny D.

6 Autům bude sloužit rozšířené parkoviště

Kdo dorazí na závody autem, měl by vyjet s dostatečnou rezervou. „Pro příjezd do areálu Masarykova okruhu doporučujeme využít dálnici D1, z níž jsou nejbližší sjezdy Kývalka a Ostrovačice,“ radí jihomoravský policejní šéf Leoš Tržil.

Pro návštěvníky s autem je zajištěné parkování na menších parkovištích v Ostrovačicích a v Žebětíně a na velkém parkovišti u automotodromu, kde se podařilo po letech vyjednávání plochu rozšířit o pole místního zemědělce. V tradičním režimu budou fungovat kempy pro návštěvníky.

Motorkáři, držitelé Camp Passu A a A+, mohou nocovat přímo u tribuny A. A všichni pak v kempu Alpa, Popůvky a Start-Kývalka.