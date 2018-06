Perun konkuroval evropským motorkám, do Svijan se vrátí po století

V rámci víkendové jízdy veteránů nazvané Tatra v Českém ráji bude v sobotu od půl dvanácté do čtrnácti hodin vystavena na svijanském zámku, od patnácti hodin do půl páté pak na náměstí Českého ráje v Turnově.

„Uvidí ji také návštěvníci Krajských slavností, které se v Liberci uskuteční osmadvacátého června,“ upřesnil Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci, do jehož dílen motorku převezli z Národního technického muzea v Praze.

Perun je neobvykle dlouhý

Stroj z roku 1912 pohání jednoválcový motor o objemu 0,3 litru. Perun je neobvykle dlouhý a poměrně nízký, protože nemá tlumiče.

„Dnešní motorky jsou vyšší, ale když na ně nasednete, tak propérují a sníží se,“ řekl Křížek.

Zakladatel motocyklové výroby ve Svijanech Josef Ždárský se vyučil strojním zámečníkem a nastoupil do mladoboleslavské továrny Laurin & Klement.

Roku 1904 se svým bratrancem Františkem Žďárským založili v Turnově firmu, ve které vyráběli motocykly pod značkou Vulkan. Spolupráce v roce 1906 skončila a Josef Žďárský se odstěhoval do Podolí u Svijan, kde pokračoval ve výrobě.

Svijanská strojírna celkem zhotovila asi šedesát až osmdesát motocyklů.

„V porovnání s dnešním objemem výroby se to může zdát velmi málo, ale podle tehdejších měřítek v počátcích motorismu se jednalo o větší výrobní podnik,“ upřesnil Libor Marčík v prvním dílu své knihy Naše motocykly.

Perun nemohl konkurovat strojům Harley-Davidson

V polovině dvacátých let již ale Perun nemohl konkurovat velkosériově vyráběným strojům Indian či Harley Davidson, dováženým ze zahraničí. Výroba skončila v roce 1926.

„Perun snesl srovnání s evropskou produkcí. Byly to velmi kvalitní stroje, žádná provinční záležitost. Žďárský se se svými motocykly zúčastňoval světových výstav. Nebyl to žádný kutil, myslel to vážně. Bohužel mu chyběl kapitál,“ vyprávěl ředitel Křížek.